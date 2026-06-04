El Ayuntamiento estudia sacar las televisiones en las terrazas de los bares para el play off de ascenso del Málaga CF

Después del no rotundo de LaLiga a la posibilidad de poder ver el play off de ascenso del Málaga CF en pantallas gigantes, el Ayuntamiento de Málaga ha empezado a trabajar a contrarreloj para que los aficionados que no tengan la posibilidad de acudir a los estadios puedan reunirse en torno al futuro del equipo blanquiazul. Van a quedar lejos las imágenes del Cortijo de Torres y la final ante el Nàstic de Tarragona, pero lo cierto es que ya se estudia una solución inmediata.

El Ayuntamiento busca soluciones

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga y concejala de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, compareció este miércoles en Canal Málaga y anunció negociaciones para que los bares puedan sacar las televisiones a sus terrazas: "En otras ciudades se ha planteado, mediante un bando municipal, la posibilidad de que sean los propios bares, restaurantes, los establecimientos públicos los que para un día concreto tengan la oportunidad de exhibir sus televisiones de cara al público. Todo esto se está analizando".

Es un proceso a contrarreloj porque el primer partido se disputará este domingo en Las Palmas, mientras que la vuelta es el miércoles 10 de junio, ambos a las 21.00 horas (horario peninsular). Por lo que el tiempo apremia. Especialmente, de cara a la ida donde la presencia de malagueños va a ser mucho menor como es evidente que en La Rosaleda.

La Rosaleda va a llenarse después de multitudinarias colas para sacar la entrada. / Álex Zea

Además de esa premura, también otros impedimentos con los que hay que lidiar: "Hay otras normativas que afectan a la posibilidad de disfrutar de las terrazas que tiene que ver con la normativa de ruido. Tú tienes la ocupación privativa de la vía pública, pero no la explotación en determinados asuntos de la vía pública", explicó la portavoz del PP.

LaLiga y FIFA

"Estamos en conversaciones con los representantes de LaLiga y de la FIFA y todavía no sabemos si hay posibilidades jurídicas de hacerlo. Hay que tener cautela, pero el Ayuntamiento lo ha intentado. Era una inquietud lógicamente por parte del equipo de Gobierno que estos partidos sean disfrutados y sean vividos de alguna forma en primera persona por el mayor número de malagueños posibles. Es cierto que estamos condicionados legalmente por esos acuerdos económicos que tienen tanto los representantes de LaLiga como la FIFA con las comercializadoras, lógicamente", añadió.

Habrá que ver qué es lo que acaba pasando, pero lo cierto es que quedan tres días hasta el partido. Lo que es seguro es que el malaguismo mandará todo el apoyo desde cualquier punto, también desde Gran Canaria.