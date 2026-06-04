Chupete, delantero del Málaga CF, lidera el ranking mundial de dobletes por delante de Haaland

El delantero del Málaga CF Carlos Ruiz 'Chupete', segundo máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 24 tantos, uno menos que el jugador del Almería Sergio Arribas, lidera la clasificación mundial de dobletes esta temporada, con nueve en los 42 partidos disputados, seguido de cerca por el noruego del Manchester City Erling Haaland, que logró siete.

Estos datos los recoge un estudio de la plataforma BeSoccer, que analizó los 59 países con mayor coeficiente del mundo en Primera y Segunda División, y sitúan al joven futbolista del Málaga como el jugador que esta campaña ha marcado más veces dos goles en un mismo encuentro.

Chupete, hasta 2028. / l.o.

Equipos a los que ha marcado un doblete 'Chupe'

El cordobés Chupete, de 21 años y criado en la cantera malaguista, logró perforar la portería rival dos veces ante el Granada (2-2), Deportivo de La Coruña (3-0), Ceuta (2-1), Valladolid (3-3), Huesca (5-3), Cádiz (0-3), Castellón (2-3), Ceuta (1-4) y Zaragoza (0-2).

En esta clasificación, según este estudio, Haaland ocupa la segunda posición con siete dobletes y le siguen con seis Harry Kane (Bayern Munich), el japonés Ayase Ueda (Eredivisie), Luka Juricic (Bosnia) y Dion Beljo (Croacia).

También acabaron la temporada con idéntico número de dobletes Joao Pedro, en el Atlético San Luis mexicano, o el exdelantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, en la Liga saudí, entre otros.