El Estadio de Gran Canaria pasará de recibir al Málaga CF en el play off a acoger una misa del Papa León XIV

Málaga CF y UD Las Palmas se juegan este domingo, en el Estadio de Gran Canaria, la ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera División. Es un encuentro que puede encauzarle el rumbo a uno de estos dos equipos de cara a la final. Sin embargo, no es un partido más en la isla porque servirá de punto de partida para la preparación de la visita del Papa León XIV a Gran Canaria.

El Sumo Pontífice estadounidense realiza desde el día 6 hasta el 12 de junio un viaje apostólico por España con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, apenas un año después del inicio de su pontificado. Pues será cuestión de muy pocos días que no coincida en el mismo territorio con el equipo de Funes.

Las Palmas y Málaga CF se ven las caras este domingo en el inicio del play off. / LaLiga

De hecho, el Málaga CF y la UD Las Palmas esquivan todo el protocolo que gira alrededor de Robert Prost por muy poco. El partido en el Estadio de Gran Canaria es este domingo y será el lunes cuanto empiecen medidas de seguridad y del desalojo de vehículos y peatones en las zonas afectadas. Es decir, el terreno de juego que decidirá los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

Montaje espectacular

El Papa celebrará una misa en el estadio el día 11 de junio a las 18.30 horas. Allí se citarán más de 50.000 personas en una eucaristía multitudinaria. Antes, esa misma mañana llegará a la Base Aérea de Gando para reunirse con máximas autoridades políticas de Gran Canaria, así como los representantes de la Iglesia. Después se trasladará al Puerto de Arguineguín para mantener un encuentro directo con los migrantes y su última plaza, antes de esa misa, será la Catedral de Santa Ana.

El césped contará con un escenario principal de 25 metros de ancho por 20 de fondo con una gran estructura de inspiración litúrgica. Además, 12 arcos retroiluminados contarán con una gran cubierta ovalada y una altura de aproximadamente 16 metros. También habrá dos pantallas gigantes de 10 metros de ancho por 12 de alto junto a una fan zone en el anexo del estadio que servirá de espacio para actuaciones musicales.

El Papa León XIV visitará España por primera vez, del 6 al 12 de junio. / EP

¿Problemas temporales resueltos?

El problema hubiese sido astronómico si el cruce hubiese sido al revés, si la semifinal del play off se hubiese decidido en las islas. En ese caso, el partido sería el 10 de junio y el día 11 sería la misa de León XIV. El dispositivo de seguridad y de montaje que hay que realizar en el estadio hubiese hecho prácticamente imposible la concordancia de ambos eventos. ¿Cómo mover todo lo que rodea al Papa y lleva tantos meses de trabajo o cómo mover el factor cancha de Las Palmas?

Al final, para tranquilidad de ambas partes... por el momento. Si Las Palmas y Almería se clasificaran para la final, el estadio canario acogería un nuevo encuentro el 14 de junio con un preocupante estado del césped, pese a que la intención sea taparlo. Ojalá el Málaga CF sea el gran protagonista antes de que el Papa León XIV ponga rumbo a Gran Canaria.