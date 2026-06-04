Estadio
El informe de la ubicación de la Nueva Rosaleda verá la luz tras el play off de ascenso del Málaga CF
El Ayuntamiento ya conoce el resultado de los estudios encargados acerca de la mejor localización para el estadio blanquiazul, pero prefiere que el foco esté única y exclusivamente en las eliminatorias rumbo a Primera División
El 15 de mayo era la fecha marcada por el Ayuntamiento de Málaga para recibir los estudios pertinentes acerca de la mejor ubicación de la Nueva Rosaleda: permanecer en Martiricos o marcharse a la Universidad o San Cayetano, siendo las dos primeras opciones las dos mejores colocados. Sin embargo, la administración local ha optado por anunciar dichos resultados una vez acabe el play off de ascenso del Málaga CF.
Estas han sido las palabras de Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga: "En este momento no hemos querido sacar a debate este asunto porque tenemos en el horizonte inmediato un asunto que es importante como el play off. No queremos de alguna forma perjudicar a nada que tenga que ver con cuestionar la situación deportiva. Vamos a ver qué pasa este domingo con Las Palmas. Están muchísimos malagueños de este partido, estamos todos pendientes de este partido".
Reuniones previstas
Lo cierto es que no es una decisión fácil porque la idea prevista en todo momento es que ahora los tres dueños de La Rosaleda -Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga- se reúnan con el club blanquiazul para tomar una decisión, así como con representantes de la afición. Es decir, el estudio no es concluyente ni definitivo para confirmar la ubicación, sino que permite conversar con resultados objetivos.
Las dos opciones preferentes siguen siendo la actual y la Universidad. Es decir, reformar el estadio que a día de hoy conocemos o construir uno de cero. De la Torre ya dejó claro que la capacidad ideal es de 40.000/45.000 personas, siendo ampliable en un futuro más lejano, además de que su preferencia pasa por mantener Martiricos como zona base.
Foco absoluto en el play off
No obstante, las palabras más importantes en la ciudad de Málaga ahora mismo están muy claras: play off de ascenso. No se ha cansado Funes de insistir en que todas las partes deben remar juntas para conseguir el objetivo y eso pasa por mantener el foco absoluto en, de momento, la eliminatoria frente a Las Palmas. A partir de lo que ocurra en el césped, el club ya sabe que se le abre otro frente para decidir la ubicación de su estadio.
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