Jonathan Viera analiza el play off entre Málaga CF y Las Palmas: "Quedará la vuelta, pero el domingo es clave en la eliminatoria"

Jonathan Viera, capitán de la UD Las Palmas y protagonista de dos ascensos del equipo canario, compareció este jueves en rueda de prensa a las puertas de comenzar la semifinal del play off rumbo a Primera División contra el Málaga CF. El jugador canario insiste en apuntar a la experiencia como uno de los puntos determinantes y el partido de este fin de semana: "Quedará la vuelta, pero el domingo es clave en la eliminatoria".

Análisis del cruce

"Los que llevamos algunos play offs sabemos que va a ser un partido difícil, largo, una eliminatoria complicada y ajustada. Ellos han hecho una temporada muy buena. Gente muy joven, con muchísima energía. Vamos a tener que llevarnos la eliminatoria a nuestro terreno si queremos pasarla. Va a ser fundamental el partido del domingo en casa porque la vuelta, ya lo vivimos, va a ser un ambiente muy bueno para ellos. Al quedar una posición por encima, les vale el empate. Así que tenemos que salir el domingo a ser protagonistas y a mandar en el partido".

Estilos

"La cabeza influye muchísimo más que los planteamientos y el fútbol. Los play offs que he jugado en ninguno de los escenarios he visto un partido muy abierto, un fútbol muy vistoso. Son partidos muy prácticos, muy cerrados, donde los equipos saben que se juegan mucho. El estado emocional del equipo y los jugadores va a marcar muchísimo el devenir de la eliminatoria".

Afición

"El papel de la afición es fundamental, lo he dicho siempre. Independientemente de cómo se haya pasado la temporada, sé perfectamente que la gente va a estar a tope el domingo. Le he dicho a los chavales que es un ambiente que nunca han vivido en su vida. La gente se va a volcar, no me cabe ninguna duda. Tenemos que salir a por el partido. La eliminatoria es muy larga, pero la idea y los primeros 15/20 minutos se tiene que notar que queremos ir a por el partido".

El Málaga CF ganó 0-1 en la temporada regular en Gran Canaria. / LaLiga

Ventaja sobre el Málaga CF

"Veteranía. Tenemos un par de jugadores con mucha experiencia y ellos tienen algo menos. También tienen otras cosas y muy buenas".

Final de temporada

"Llegamos bien, sinceramente. Hemos tenido en las últimas semanas algún tropiezo, es normal que la gente se ponga nerviosa, pero los finales de temporada son muy complicados. Se juegan muchas cosas y parece que es fácil para uno, pero todo el mundo se juega algo. El Zaragoza vino aquí y solo tenía una opción: ganar. Es normal que se abran los partidos y en ese toma y daca no estemos muy cómodos. El equipo llega preparado. El domingo lo vamos a demostrar".

Veteranía

"Ellos tienen sus virtudes y nosotros las nuestras. Tenemos gente joven y veteranos que han vivido esto algunas veces. Ayuda porque a la hora de salir al campo y de que alguien te hable de lo que ha vivido y te dé tranquilidad, pues te ayuda. Ellos tendrán eso de tener 20 años, jugar al fútbol, pasarlo bien y es un punto a su favor. Tenemos que dejar claro el domingo que queremos ganar bien con nuestra gente. Quedará el partido de vuelta, pero el domingo es clave en la eliminatoria".

Partidos de temporada regular

"No sirven para nada, es pasado. Es un play off, partidos nuevos. Lo que tenemos que hacer es que se note que vamos a por el partido".

Claves del play off

"Disfrutar mucho. Cuando uno hace las cosas y disfruta, salen mejor. Ese es mi estilo de vida y se lo hago saber al resto. Tenemos una responsabilidad con la gente de salir a hacer un buen partido. La tercera es tranquilidad. En el ambiente y la euforia, la caldera, no pasarse de rosca. Estamos en un nivel óptimo".

Las Palmas-Málaga CF

"En estos partidos, nadie tiene preferencia. Puedes tener una preferencia y a la hora de la verdad... En el Castellón también salen como aviones, el Almería tiene un arsenal increíble. Si quieres subir, le tienes que ganar al que te toque. Soy de los que cree más que evitar su velocidad, tenemos que adueñarnos del partido, jugar a nuestro ritmo y que el partido no se vuelva un correcalles. Somos buenos en otra cosa. Tenemos que tener la habilidad de quedarnos con la pelota mucho tiempo".