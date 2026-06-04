Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: "Tenemos que ser agresivos y tener colmillo para hacer daño al Málaga CF"

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, siguió los pasos de su capitán Jonathan Viera y habló públicamente este jueves, a escasos días de comenzar la eliminatoria del play off de ascenso a Primera contra el Málaga CF. En el caso del técnico, lo hizo en la radio del club canario y analizó a los blanquiazules, además de analizar a los suyos: "Si los partidos se hacen largos en distancias y transiciones, somos un equipo que sufre".

Análisis del Málaga CF

"Es un equipo muy joven que se ha construido desde esa juventud de la cantera, de esa necesidad que han tenido por sacar jugadores jóvenes. Creo que hay que tener un recuerdo también a Pellicer, que fue el que los tiró hacia arriba y es un equipo que es muy dinámico, que sobre todo a nivel de transición es peligroso. Tienen varios jugadores que son determinantes, pero yo es que me fijo mucho en lo nuestro, en lo que somos capaces de hacer en muchos momentos de partidos que hemos hecho todo lo que hemos querido, hemos jugado muy bien al fútbol y lo más importante es que seamos determinantes porque en las eliminatorias y en los play offs es muy importante ser determinantes, ser agresivos y tener ese colmillo que se dice para hacer daño".

El Málaga CF llega en plena forma al play off por el ascenso a Primera. / Málaga CF

Ritmo del Málaga CF

"Tienen otras fortalezas, tienen otro tipo de energía, otros perfiles de jugadores, otra forma de jugar. Bueno, es tan buena o tan óptima como la nuestra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, sobre todo, llevar los partidos donde nos interesa. Hemos podido comprobar a lo largo de todo el año que en el momento en el que los partidos se hacen largos en cuanto a distancias de recorridos, de saltos de presión o de transiciones, somos un equipo que sufre. Con lo cual, por eso insistimos tanto en viajar juntos cuando atacamos, en estar muy preparados para la pérdida, en que las distancias de nuestros jugadores en los saltos de presión sean más reducidas, porque ahí sí somos poderosos para poder recuperar rápido, para poder meter al rival en campo contrario. En el momento que el partido se nos hace largo o hay mucha transición, ahí sufrimos. Entonces, es lo que queremos controlar".

Precedentes de esta temporada

"En cuanto a lo que es el resultado, no sirven. Empezamos una competición prácticamente diferente, aunque nos conozcamos mucho. Lo que pasa es que ahora ya están en juego muchas más cosas. Ahora ya puede haber más miedo a fallar porque las circunstancias son diferentes, es todo más definitivo, pero yo veo al equipo con mucha personalidad, muy preparado, con las ideas muy claras de lo que quiere y lo que ha conseguido, y con muchas ganas de disfrutar en el terreno del juego y disfrutar del ambiente que se va a mover el próximo domingo".

Fiel al estilo

"Creo que si estamos donde estamos es porque hemos seguido un guion, porque las cosas han salido bien, porque los jugadores han creído, porque la gente también nos ha empujado muchísimo, y tenemos que ser conscientes de que es una eliminatoria de 200 minutos entre los descuentos y todo. Con lo cual, entre esos picos súper buenos que tengamos y los malos, tenemos que tener un equilibrio y que esa distancia entre esos picos buenos y malos no sea muy grande. Que seamos equilibrados y que seamos capaces de hacer buenos partidos y estar siempre dentro de la eliminatoria es muy importante".

Ambiente

"Las dos eliminatorias creo que han llegado los mejores equipos, excepto los que han ascendido, evidentemente, los equipos que han hecho mejor temporada regular, equipos que han hecho una temporada extraordinaria con números de ascenso directo en muchas otras temporadas, con lo cual se van a ver dos eliminatorias o después la final de máximo nivel y de máxima exigencia. Entonces, tanto en casa como fuera va a haber un ambiente espectacular, ya sea en la semifinal o ya sea en la final, y hay que ser fuertes a nivel mental porque vamos a necesitar de todo el mundo y estoy seguro que en Málaga también vamos a escuchar a todos esos amarillos locos gritando y empujando por más que esté llena La Rosaleda".