Enfado de la afición
Comunicado oficial del Málaga CF ante la reventa de entradas para el partido del play off contra la UD Las Palmas
El club de Martiricos manifiesta su rechazo a esta práctica prohibida en el Reglamento de Abonados y amenaza con incluso suspender los derechos de socio a los seguidores blanquiazules que quieran lucrarse con la venta de esas entradas
El Málaga CF ha salido esta tarde de viernes al paso del enfado de muchos seguidores malaguistas, que se han quedado sin entradas para el partido de vuelta del play off de ascenso a Primera División contra la UD Las Palmas.
El club puso este viernes a la venta las entradas, tras una primera fase solo para que los abonados adquirieran su localidad. En menos de dos horas se agotó todo el papel, pero el problema es que minutos después de confirmarse el sold out de La Rosaleda han aparecido en las redes varias ofertas por localidades para el partido que duplicaban y hasta triplicaban su precio original en taquilla.
Comunicado del Málaga CF
El club de Martiricos ha salido al paso de esta práctica ilegal con el siguiente comunicado: "Desde el Málaga Club de Fútbol, tras la detección en diferentes plataformas de la reventa de entradas por parte de abonados para el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria del playoff ante la UD Las Palmas el próximo miércoles 10 de junio en La Rosaleda, manifestamos nuestro rechazo a una práctica expresamente prohibida en el Artículo 27 del Reglamento de Abonados de la temporada 2025/2026.
Se considera esta actuación como una falta grave en dicho reglamento, lo que conlleva la siguiente sanción: Suspensión de los derechos de Socio o prohibición de acceso a todas las instalaciones del Club por un tiempo de hasta seis (6) meses; o de cuatro (4) a dieciocho (18) partidos que el primer equipo del Málaga Club de Fútbol dispute como local, independientemente de la competición que se trate, sin derecho de reembolso económico alguno.
Por tanto, ante cualquier incumplimiento relacionado con la reventa de entradas, el Club se reserva el derecho de: Revocar de forma permanente el abono, dejar sin efecto las entradas objeto de reventa y ejercer las acciones oportunas ante las autoridades competentes cuando proceda".
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