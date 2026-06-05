Funes, en la previa del UD Las Palmas-Málaga CF del play off: "No vamos a especular; el atrevimiento, el trabajo, la disciplina y el sacrificio nos han traído hasta aquí"

El Málaga CF tiene el inicio del play off a la vuelta de la esquina. Juanfran Funes habló en la rueda de prensa previa a la cita sobre el encuentro de este domingo (21.00 horas) ante la UD Las Palmas. Además, actualizó el estado físico y las bajas de su equipo, que es consciente de que lo que se presenta "son oportunidades que hay que aprovechar".

Volver a un play off

"Prefiero no tener que jugarlos y ascender directo. Es muy bonito estar en una situación así porque eso quiere decir que el equipo podía hacer las cosas bien. Son oportunidades que hay que aprovechar. Acostarse y pensar que la ciudad va a poder vivir un play off a Primera División es algo muy especial. Son situaciones que se viven pocas veces en la vida. Por mucho que metamos matices, si somos capaces de disfrutar de todo este proceso, todo va a salir bien".

La experiencia de la UD Las Palmas

"A ver, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay cosas que saltan a la vista. Ellos es verdad que tienen mucha más experiencia que nosotros, es la realidad. Hay que pensar que Las Palmas no construyó este proyecto para jugar play off, sino para pelear por el ascenso directo. Han estado bastante cerca y al final no se ha terminado produciendo. Por la dimensión de todo lo que construyen y por todo lo que hacen, estaban diseñados para estar ya en Primera División.

Son más de ocho jugadores los que han ascendido a Primera en alguna ocasión. Esa es una ventaja, porque saben perfectamente cuál es el camino para llegar hasta ahí. Ante eso, tenemos que poner ilusión, energía y mucho talento. Esa es la parte a la que tenemos que agarrarnos. A la calidad y talento de nuestros jugadores. Independientemente de la dimensión del proyecto, hemos acabado con los mismos puntos.

Ya sabemos que es un equipo que te domina. En el partido de ida tuvimos un 33% de posesión. Aquí, aunque terminamos ganando, hasta el gol de Murillo nos dominaban en posesión. Tenemos que ser conscientes de su veteranía, de que habrá muchos momentos en los que nos someterán con el balón. Quizá esa experiencia tengamos que suplirla con talento, energía e ilusión. La experiencia te da saber el camino, pero vivirlo por primera vez también te da ilusión y ganas de afrontarlo".

Una competición nueva

"Empieza una competición nueva y el formato es distinto, ya no vamos a los puntos. Va a ser importante medir bien el momento de los jugadores. Quizá no vayan a ser más o menos importantes por la cantidad de minutos, sino por la calidad de los mismos y el momento en el que aprovechemos a nuestros jugadores. Tenemos jugadores para los que será difícil disputar dos partidos completos, así que tendremos que valorar cuándo pueden aportar más. Si todo transcurre bien, vamos a acabar con una participación amplia de jugadores".

¿Cómo ha sido la semana del Málaga CF?

"Igual que la semana pasada te jugabas en un partido poder disfrutar de algo tan bonito como lo que vamos a vivir ahora y ahora vivimos un escenario totalmente nuevo. Ya estamos aquí. No sé si es un regalo, pero sí una gran oportunidad para encarrilar la posibilidad de vivir una final por el ascenso a Primera División. No hay que vivir el play off como una ruta de cuatro partidos, sino como una semifinal y una final. Se puede dar la circunstancia de que pasemos sin marcar, pero vamos a olvidarnos de eso. Ya dijimos cuando vinieron aquí que el reto iba a ser marcarles un gol. Necesitamos hacer gol. Conocemos bien a nuestro equipo como hemos funcionado hasta ahora y no vamos a especular con los partidos. Es lo que este equipo sabe hacer. No vamos ni a pensar en ello. En la última década, en las cinco prórrogas que se han jugado solo una terminó en empate final. Vamos a ir a ganar los partidos. Lo que nos ha traído hasta aquí fue el atrevimiento, trabajo, disciplina y sacrificio, y eso hay que seguir haciéndolo. El atrevimiento, tanto cuando juguemos en Las Palmas como cuando vengamos a La Rosaleda, tiene que seguir formando parte de nuestra identidad. Tenemos el talento de nuestros jugadores para conseguirlo".

El Málaga CF en el entrenamiento este viernes. / Álex Zea

Experiencia de Funes en los play off

"Este será mi primer play off de ascenso a Primera División. Son situaciones similares a otras que he vivido hasta ahora. Creo que he disputado nueve play off de Tercera a Segunda B y casi ninguno ha sido igual. Lo único que te asegura ascender es ser campeón. Lo demás es un camino que, al menos en este caso, solo te exige superar dos eliminatorias. En otros formatos era más largo, de tres eliminatorias. Tiene particularidades que lo hacen distinto. Es un partido que se juega ahora y otro que se juega después. El hecho de que pueda haber una prórroga también lo hace especial. Nuestros jugadores no han disputado un play off de ascenso a Primera, pero muchos de ellos han jugado play off con el Malagueño prácticamente todos los años en el último lustro. Esas vivencias sí las tienen. Dominar ciertos tiempos de partido y gestionar determinadas situaciones son experiencias que nuestros jugadores ya tienen".

Compensar la experiencia con energía

"No sé si tenemos más o menos energía que ellos. Hay algo importante que no podemos pasar por alto y es cómo gestionamos esa energía. Córdoba, Andorra y Las Palmas nos quitaron el balón y gastamos mucha energía yendo detrás de la pelota. La suerte que tenemos es que hay una parte que nos da un extra, y es la afición. Tener la vuelta en La Rosaleda es una ventaja cuando a ambos equipos les falte más energía. Ese extra puede ser crucial y definitorio".

Pérdidas de tiempo y arbitraje

"Independientemente de que ellos tengan más el balón que nosotros, esto va a ser un espectáculo. Cuando se juega lo máximo posible, se agradece. Cuando jugamos contra un equipo que desprecia más el balón parece que nos beneficia, pero sigo diciendo lo mismo: ojalá que el árbitro permita jugar durante largos periodos. A veces se piensa que pitando más faltas se juega más, pero en realidad se juega mucho más cuando se castiga al equipo que utiliza el reglamento para perder tiempo. Ahí es cuando el fútbol fluye. Si hay que sacar tarjetas, que se saquen. En esta eliminatoria estarán los mejores árbitros de la categoría. Ojalá no haya circunstancias polémicas porque eso significará que todo ha ido por el cauce normal, que es lo que todos deseamos. Les deseo suerte porque ellos también tendrán una presión añadida al jugarse estar en Primera División el año que viene. Les decimos que tengan suerte, que lo hagan muy bien y utilicen todos los recursos para que la eliminatoria sea lo más justa posible".

Dos partidos en cuatro días

"Antes era peor porque se jugaban partidos miércoles a domingo y todo era más complejo. Ahora, al menos, quienes lleguen a la final tendrán siete días de descanso para el último partido. No solo entre el miércoles y el siguiente domingo, sino también antes del miércoles. Los jugadores dicen que tienen ganas de jugar, pero a nosotros, como técnicos, nos gusta tener más tiempo para prepararlo bien y que todos lleguen en el mejor estado posible. Que todo sea tan seguido nos gusta menos. Es un formato igual para todos. Ellos tienen una pequeña ventaja por jugar antes, pero el Almería quedó tercero y es lógico que la tenga. El formato es así desde hace mucho tiempo. Nos gustaría más que fuera de domingo a domingo. Quizá habría sido más interesante incluir otra jornada intersemanal durante la Liga y ahora poder vaciar el play off para que todos disfrutáramos más del espectáculo. Jugar un miércoles por la noche un partido tan ilusionante… aunque estoy convencido de que La Rosaleda se va a llenar, habría sido para todas las familias más bonito hacerlo un sábado o un domingo. Todos los partidos se juegan para que la gente disfrute".

Confianza en la plantilla

"Una parte importante es estar vivos en la competición, con la energía con la que entrenan los jugadores y la confianza que tienen. Ahora se trata de introducir pequeños matices y ver diferentes variables que se puedan dar en el partido. En el partido de vuelta jugamos con dos puntas y habrá momentos en los que lo hagamos también en esta eliminatoria. No nos centramos tanto en planes generales como en situaciones concretas que vamos a utilizar".

¿Le influye no haber ascendido directamente a la UD Las Palmas?

"Ellos no certificaron su posición hasta la última jornada. Cómo lo hayan vivido es una pregunta para ellos. Ellos sí han vivido jornadas de ascenso directo, nosotros nunca hemos llegado a estar ahí esta temporada. Nosotros podemos contar cómo lo hemos vivido nosotros, que ha sido con ilusión y cada vez con más confianza. Haber ganado los dos partidos anteriores no significa que podamos ganar esta eliminatoria. Solo sirve para saber que somos capaces de conseguirlo. Superamos aquel bache y volvimos a encontrar la regularidad. Ha sido una etapa muy dulce y muy disfrutada. Estamos muy contentos y con muchas ganas de que empiece la eliminatoria".

Entradas agotadas para la vuelta en La Rosaleda

"Siempre digo que nuestro gran patrimonio son la afición y los jugadores. Lo demuestran semana tras semana. Agradecerles el esfuerzo de todo el año. Que esto se viva con un lleno en La Rosaleda emociona bastante. Eso nos obliga a tener el máximo compromiso. Ojalá salga bien y, además de venir, puedan terminar muy contentos y orgullosos del equipo".

Largas colas en las taquillas de La Rosaleda para comprar entradas. / Álex Zea

Boceto del partido de ida

"Me vais a perdonar, pero no voy a hacerlo. Creo que el guion que se escribió en los dos partidos anteriores va a ser distinto al del domingo. No vamos a aventurarnos a decir cómo será el encuentro. Vamos a ver un partido que no habíamos visto antes. Pensando también en ellos, que forman parte de esta historia, creo que viviremos algo diferente. Tenemos que pensar que la eliminatoria no va a terminar en Las Palmas. Ese partido tiene que acabar aquí, en Málaga. Esa parte va a ser muy importante".