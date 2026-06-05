Play off de ascenso
Horario y dónde ver por televisión el UD Las Palmas-Málaga CF de la ida de las semifinales del play off rumbo a Primera División
Los de Juanfran Funes visitan a los de Luis García en la primera cita por el ascenso mediante promoción de LaLiga Hypermotion
El Málaga CF inicia el ansiado play off por el ascenso a la Primera División. Los de Juanfran Funes afrontan la primera de las, esperemos, cuatro citas que les separan del sueño. El factor cancha esta del lado del cuadro de Martiricos, por lo que el encuentro de semifinales ante la UD Las Palmas se decidirá en una Rosaleda que, sin conocer el resultado de este choque de ida, ya ha agotado todas las entradas.
Por su parte, los isleños reciben al conjunto blanquiazul después de haber cerrado la fase regular empatados en 73 puntos, pero ubicados una posición por detrás (5º) de los costasoleños (4º). Así, abren la ronda en su estadio, que también estará a reventar.
Horario
El duelo correspondiente a la ida de las semifinales del play off de la categoría de plata se celebrará este domingo, 7 de junio, a partir de las 21.00 horas. El Gran Canaria Estadio espera un lleno total. El malaguismo, que una vez más no dejará solo al equipo, tendrá importante representación en las islas.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Gran Canaria Estadio.
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón
- El bar que resiste en pleno Centro de Málaga con sus platos contundentes y caseros por apenas dos euros: 'Un sitio auténtico donde lo importante es el buen tapeo
- Naiz Homes lanza una promoción de 238 viviendas en la zona de Teatinos en Málaga
- La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la 'más infravalorada' de toda España: 'Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen
- Comerciantes denuncian la congestión turística del Mercado de Atarazanas: 'Vienen para hacer fotos como si fuera un museo, pero no compran