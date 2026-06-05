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Play off de ascenso

Horario y dónde ver por televisión el UD Las Palmas-Málaga CF de la ida de las semifinales del play off rumbo a Primera División

Los de Juanfran Funes visitan a los de Luis García en la primera cita por el ascenso mediante promoción de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF ganó 0-1 en Las Palmas en la jornada 3

El Málaga CF ganó 0-1 en Las Palmas en la jornada 3 / LaLiga

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Málaga CF inicia el ansiado play off por el ascenso a la Primera División. Los de Juanfran Funes afrontan la primera de las, esperemos, cuatro citas que les separan del sueño. El factor cancha esta del lado del cuadro de Martiricos, por lo que el encuentro de semifinales ante la UD Las Palmas se decidirá en una Rosaleda que, sin conocer el resultado de este choque de ida, ya ha agotado todas las entradas.

El Málaga CF visitó el Gran Canaria Estadio en la jornada 3 liguera (0-1)

El Málaga CF visitó el Gran Canaria Estadio en la jornada 3 liguera (0-1) / LaLiga

Por su parte, los isleños reciben al conjunto blanquiazul después de haber cerrado la fase regular empatados en 73 puntos, pero ubicados una posición por detrás (5º) de los costasoleños (4º). Así, abren la ronda en su estadio, que también estará a reventar.

Horario

El duelo correspondiente a la ida de las semifinales del play off de la categoría de plata se celebrará este domingo, 7 de junio, a partir de las 21.00 horas. El Gran Canaria Estadio espera un lleno total. El malaguismo, que una vez más no dejará solo al equipo, tendrá importante representación en las islas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

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Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Gran Canaria Estadio.

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