Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, antes del play off: "Veo a los jugadores con brillo en los ojos, estamos preparados para el reto del Málaga CF"

Luis García habló este viernes a dos días del pulso contra el Málaga CF (domingo, 21.00 horas, Movistar +) en un Estadio de Gran Canaria con 32.000 espectadores en las gradas. "Solo puedo dar las gracias a la afición, esperamos una caldera". "He visto a los jugadores con brillo en los ojos y estamos preparados para el reto". A la cuestión del ¿quién es el favorito?, aclara que es un tema que no le preocupa. "El favorito está en los titulares de prensa, como lo de las finales. Vamos a jugar contra un grandísimo rival". Reclama mantener la pausa y la calma. "No debemos acelerar el reloj".

Jugadores de la UD Las Palmas y Málaga CF se saludan. / LFP

El valor de la rutina

Para García, la rutina es la fórmula mágica. "Estos partidos se preparan de forma normal. No debemos cambiar la forma de organizar la semana, aunque es especial. Después del partido casi no tendremos tiempo para entrenar. Estamos con la misma tranquilidad y normalidad que hemos tenido todo el año". Confirma las bajas de Barcia y Viti, así como las de Sandro, Ale García y Enzo. Además, de cara a la vuelta de las semifinales del play off en La Rosaleda, avanza que tirará de rotaciones para aliviar el cansancio.

En su estreno en una promoción, detalla que disfruta "cada segundo del viaje. Este es un premio al trabajo de todo el año, con la posibilidad de volver a Primera. Todos estamos ilusionados, pero debemos tener la calma suficiente para disfrutar del trayecto". Y pone en valor el trabajo del coach Richi Serrés: "Lo hemos hablado durante todo el año. La parte mental es muy importante. Hemos intentado mantener ese equilibrio, ahora con la fortuna de tener a Richi, que ha vivido bastantes play off y momentos de este tipo. Nos está ayudando muchísimo, además de la gente que tenemos en el vestuario con esta experiencia".

Charla con los capitanes

Es el play off del "equilibrio mental". "En La Coruña me reuní con los tres capitanes para agradecer su contribución, porque en gran medida son partícipes de lo que estar aquí. Porque es muy difícil llegar hasta donde estamos, con la complejidad de la categoría, si no hubiésemos tenido un vestuario tan sano y con tanta ambición e ilusión. Ha tenido mucha resiliencia en momentos complicados".

Detalla que solo tiene un play off en su expediente como jugador. "Solo viví uno a Segunda A. Ellos lo han vivido en esta casa y lo han conseguido. Saben lo que va a ocurrir con la gente. Los capitanes me transmitieron muchísima tranquilidad".

Imagen del partido UDLP MC de la primera vuelta. / LFP

¿Qué piensa del Málaga CF?

El peligro del Málaga radica en su salida explosiva al contragolpe. "Hemos de ser nosotros más que nunca, para construir el juego de forma equilibrada y controlar las transiciones que sabemos que son peligrosas las del Málaga. No debemos tener miedo a fallar. Sabemos que es una eliminatoria de 200 minutos y hemos de estar siempre dentro de ella, sin desconexión, porque los errores se pagan. Estoy confiado que haremos una gran eliminatoria". No hay secretos con el Málaga de Funes. "Nos conocemos todos muy bien. El Málaga es un grandísimo rival con un entrenador extraordinario, que ha hecho un trabajo brutal con jugadores jóvenes, de mucha proyección".

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Un gracias con el alma

El preparador ovetense se dirigió a la afición, que llenará el Gran Canaria con 32.000 fieles. "Doy las gracias a la afición porque nos ha hecho mejores, nos ha hecho crecer. La crítica me ha hecho crecer también. Los hemos notado en todos los campos de España. Los hemos escuchado dentro y fuera de casa. Gracias es la palabra más sencilla y que tiene más significado de todas".