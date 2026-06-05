Play off de ascenso
El Málaga CF agota todas las entradas para la vuelta de semifinales contra la UD Las Palmas
Los abonados blanquiazules cuelgan el cartel de 'no hay billetes' solo una hora y media después del inicio de la compra para amigos y familiares
Poco después de las 11.30 horas de la mañana de este viernes el Málaga CF confirmaba en sus redes sociales que colgaba el cartel de 'sold out' en las taquillas físicas y online de venta de entradas para la vuelta de las semifinales del play off. El partido ante la UD Las Palmas de La Rosaleda tendrá asegurado un ambientazo blanquiazul del tamaño de lo que exigirá la cita en lo deportivo. Las colas por conseguir localidad han sido una constante estos días. Y, después de solo una hora y media de una nueva fase de venta, esta vez para amigos y familiares de abonados, se confirmó el lleno absoluto.
El público general se queda sin entradas
De esta forma, el público general no podrá optar a conseguir entradas para la decisiva cita. Estaba previsto que el domingo, a partir de las 10.00 horas, arrancase la tercera y última fase de la venta de localidades. Sin embargo, ni los no abonados ni la afición de la UD Las Palmas, que también ha agotado la zona visitante, tendrán oportunidad de intentarlo.
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