Málaga CF: estado de la plantilla y bajas antes de la semifinal del play off por el ascenso contra la UD Las Palmas

El Málaga CF sigue aprovechando cada minuto de sus sesiones de trabajo antes de viajar a Las Palmas para disputar la ida de las semifinales del play off por el ascenso a Primera División. El conjunto de Martiricos entrenó en la mañana de este viernes por penúltima vez antes de la cita en el Gran Canaria Estadio y, tras el mismo, Juanfran Funes habló ante los medios. Está claro la exigencia de la fase en la que entran los blanquiazules, ilusionante y ambiciosa en lo grupal y sin ningún solo aliciente para faltar en lo individual.

El técnico de Loja repasó el estado físico de su plantilla y adelantó que Haitam podría no viajar para el duelo de este domingo, mientras que mantuvo a Dorrio en el aire para el transcurso de la eliminatoria. El calendario de la promoción es muy reducido y será importante ajustar cargas: "Hay que valorar mucho eso para tomar decisiones. No solo para este miércoles al domingo, la ida de una posible final, sino en este domingo a miércoles de la semifinal".

El cuerpo técnico y la plantilla del Málaga CF en el entrenamiento de este viernes / Álex Zea

Estado de la plantilla blanquiazul

"Creo que la gente lo ha podido percibir. David Larrubia viene un poco antes que Dani Lorenzo de la lesión, aunque ambos han ido de más a más a medida que iban jugando más minutos. Ahora, probablemente, a Dani jugar de forma más continuada le puede afectar más que antes de la baja. La situación de Ramón es más especial. No estamos hablando de poco tiempo, sino de una inactividad muy grande. La de otros jugadores, que ya llevan una carga muy importante de partidos, también es importante manejarla. Murillo ha hecho una semana muy buena y va a estar en la convocatoria.

Con Haitam hemos estado midiéndolo mucho. Sí que es verdad que ha tenido unas molestias que probablemente le impidan viajar a Las Palmas -el jugador entrenó al margen del grupo este viernes-. Estamos pendientes de Dorrio, ya que no sabemos si lo podremos recuperar para esta fase. La situación que ya hablábamos de Juanpe, Luismi y Pastor es que siguen en sus respectivos procesos de recuperación a largo plazo.

E Málaga CF en un entrenamiento este viernes. / Álex Zea

Más que la cantidad de jugadores disponibles, lo importante es la calidad que ellos puedan aportarnos en la eliminatoria. Es importante para nosotros, pero lo más importante es que han llegado. Eso es algo muy positivo porque, cuanto más tengamos, mejor. Y haber podido encarar la recta final de la competición con todos ellos...

Este equipo está aquí después de haber vivido una temporada llena de lesiones. En esta recta final del campeonato es cuando más jugadores hemos tenido disponibles. No hubiese sido posible llegar hasta aquí, probablemente, de lo contrario. En general, este panorama, para los entrenadores, es una bendición: cuantos más estemos, mejor. Es muy importante que, en la fecha más importante del año, nos esté ocurriendo esto".

Entrenamiento del Málaga CF este viernes

Junto a los jugadores del primer equipo volvieron a reforzar en el entrenamiento los filiales Arriaza y Juani. Este sábado, alrededor de las 09:45 horas, última sesión semanal del Málaga en el Estadio La Rosaleda.