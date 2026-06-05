Polémica
Indignación entre los aficionados y las peñas del Málaga CF por la reventa de entradas para la vuelta del play off ante la UD Las Palmas
La expectación por las eliminatorias de ascenso a Primera División dispara la demanda de localidades, provocando un mercado negro paralelo con precios desorbitados
La aparición de reventa de las entradas para el encuentro de vuelta de las semifinales del play off de ascenso entre el Málaga CF y la UD Las Palmas ha generado un importante enfado entre numerosos seguidores blanquiazules. El club costasoleño confirmó, apenas una hora y media después de la apertura de taquillas en la mañana de este viernes, que el estadio presentará un lleno absoluto para el partido programado el próximo 10 de junio a las 21:00 horas, aunque el anuncio ha venido acompañado de una fuerte controversia.
'Sold out' este viernes
Miles de aficionados mostraron su interés por asistir a una cita histórica a la que solo le debería envolver la ilusión. Incluso antes del amanecer, numerosos seguidores empezaron a hacer largas colas a las puertas de La Rosaleda con la esperanza de conseguir una de las aproximadamente 3.500 localidades que no ocuparon los abonados o quedaron reservadas. La prioridad seguía siendo para los socios, que podían acudir a comprar hasta cuatro tickets por persona para amigos y familiares.
Reventa a precios desorbitados
La situación se agravó horas después debido a la aparición de entradas de reventa a unos precios desorbitados solo unos minutos después de agotarse. Diversas plataformas de compraventa ya muestran anuncios con entradas para el choque entre Málaga y Las Palmas por cientos de euros. Esta práctica ha provocado una oleada de críticas entre la afición, que considera injusto que muchos seguidores se queden sin acceso al partido mientras otros intentan obtener un beneficio económico a costa de la elevada demanda.
Reclamación de medidas contundentes por parte del Málaga CF
Las redes sociales se han llenado de mensajes reclamando medidas contundentes por parte del club para combatir estas conductas. Entre las propuestas más repetidas figura la identificación de los responsables de la reventa y la retirada de sus abonos, además de la posible intervención de las autoridades competentes. De hecho, la Federación de Peñas Malaguistas lanzó un comunicado denunciando el "vergonzoso abuso de grupos que acaparan y controlan las colas en las taquillas para la adquisición de entradas" y pidiendo a la entidad malaguista que lleve a cabo "las medidas pertinentes". Concluyen deseando que "todo el malaguismo disponga de las mismas oportunidades y a precio oficial".
La enorme expectación que rodea esta eliminatoria, con el ascenso a Primera División en juego para el conjunto dirigido por Juanfran Funes, ha convertido cada entrada en un bien muy codiciado. Mientras quienes lograron adquirir una localidad celebran su suerte, otros muchos observan con indignación cómo el mercado paralelo dispara los precios para uno de los encuentros más trascendentales de los últimos años en la historia reciente del Málaga CF.
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