Comienza la segunda fase de la venta de entradas del Málaga CF - Las Palmas de La Rosaleda

La ventada de entradas del partido Málaga CF - UD Las Palmas de La Rosaleda entra este viernes en una nueva fase. Nadie quiere perderse el encuentro, las colas han sido una constante en las taquillas a lo largo estos días en los que los abonados han tenido preferencia para disponer de su propio asiento el próximo miércoles. Sin embargo, la compra de localidades ahora avanza hacia un nuevo sector de aficionados blanquiazules.

Hasta el momento, los protagonistas habían sido los abonados. El club de Martiricos reservó hasta las 07.00 horas de este viernes para que los más fieles, previo pago de su entrada, tuvieran preferencia a la hora de disponer un asiento el 10 de junio. Ahora, siguen siendo los abonados los que siguen pudiendo acceder a las entradas, pero ahora quedan liberadas las localidades que no hayan sido ocupadas para abrir las miras a otros malaguistas.

Las colas han sido una constante estos días en La Rosaleda. / Álex Zea

Preferencia de abonados

Este viernes, a partir de las 10.00 horas, el Málaga CF pone a la venta los asientos que no hayan sido reservados y todos aquellos que estén libres. Cada abonado podrá adquirir hasta un máximo de cuatro localidades y será en dos en las que pueda aplicar el descuento habitual del 10% en el precio de las mismas. El objetivo es que La Rosaleda sea más blanquiazul que nunca con todas esas personas que han venido a Martiricos a lo largo de la temporada.

El proceso será el mismo. La página web sigue disponible con la que los abonados podrán acceder a esas entradas extras. Además, las taquillas quedan abiertas de lunes a viernes de 10.00 a 18.30 horas, el sábado de 10.00 a 14.00 horas y el día del partido desde las 10.00 horas hasta el descanso del encuentro. Ahora bien, todo hace indicar que el lleno absoluto va a ser cuestión de días.

Estos son los precios de las entradas para el Málaga CF - UD Las Palmas. / Málaga CF

Público general

El precio va desde 42 euros hasta 85. Si quedaran más entradas libres, el domingo, a partir de las 10.00 horas, arrancaría la tercera y última fase de la venta de localidades para el público general. Entre ellos, la afición de la UD Las Palmas que también ha agotado la zona visitante.

Lo que es seguro es que Martiricos va a tener una ambientazo de categoría. No merece menos el partido de vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Primera División. Es una gran oportunidad la que tiene ante sí el malaguismo. Antes llegará este domingo la primera parte de la serie. La segunda, el miércoles a partir de las 21.00 horas (horario peninsular).