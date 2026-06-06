Así fue la despedida de la afición del Málaga CF a su equipo en el aeropuerto, antes de viajar a Las Palmas para jugar el play off de ascenso

La afición del Málaga CF volvió a demostrar este sábado que está preparada para jugar su propio partido en el camino hacia el ascenso. La terminal de salidas del aeropuerto de Málaga se tiñó de blanquiazul para despedir a la expedición de Juanfran Funes antes de poner rumbo a Gran Canaria, donde este domingo arrancará la eliminatoria de semifinales del play off frente a la UD Las Palmas.

Banderas, bufandas, camisetas y cánticos

Desde mucho antes de la hora prevista para la llegada del equipo, cientos de aficionados comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del aeródromo de la Costa del Sol convocados por Fondo Sur. Banderas, bufandas, camisetas y un incesante repertorio de cánticos convirtieron el lugar en una auténtica fiesta. El ambiente fue creciendo con el paso de los minutos hasta alcanzar su punto álgido con la llegada del autobús que trasladó a la plantilla desde La Rosaleda.

La aparición de los jugadores desató la euforia entre los seguidores. Entre aplausos, el himno y muestras de cariño, los futbolistas fueron avanzando por la terminal con un entusiasmo visible en sus rostros, conscientes de la importancia del apoyo recibido en una de las semanas más trascendentales de la temporada. La comunión entre equipo y afición volvió a quedar patente en una imagen que reflejó la ilusión que se respira en Málaga ante la posibilidad de regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Recibimientos y despedidas usuales en Málaga

La despedida se convirtió en una celebración colectiva antes, durante y después de la llegada de la expedición. Los aficionados acompañaron a los jugadores hasta su entrada en el control de seguridad. Un nuevo capítulo de fidelidad y respaldo incondicional que llega apenas unos días después del multitudinario recibimiento que ya protagonizó la afición tras el triunfo en el Ibercaja Estadio, resultado que aseguró la cuarta posición en la tabla regular liguera y, con ello, el factor campo en las semifinales de esta batalla de promoción.

Primer objetivo: domingo a las 21.00 horas

Con este último impulso desde tierras costasoleñas, el equipo de Juanfran Funes ya pone el foco en un desafío de exigencia total. Este domingo, a las 21.00 horas, visitará a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria en el encuentro de ida de las semifinales del play off de ascenso. El recinto insular presentará un gran ambiente de lleno, al igual que ocurrirá en La Rosaleda el próximo miércoles para la vuelta.

Serán 180 minutos de eliminatoria, como mínimo, para decidir qué equipo sigue soñando con el ascenso a Primera División. Pero antes de que ruede el balón, el Málaga CF ya ha vuelto a revalidar una batalla: la de sentirse arropado por una afición que no entiende de distancias ni de obstáculos.