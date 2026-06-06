Almería y Castellón empatan 1-1 en Castalia en la otra eliminatoria del play off

El Almería logró llegar con la eliminatoria igualada (1-1) a los Juegos del Mediterráneo ante un Castellón que dispuso de ocasiones para haberse marchado con ventaja al partido vuelta, aunque no aprovechó sus ocasiones para lograrlo.

El Castellón salió con el mismo planteamiento que en la competición doméstica y se hizo poseedor del balón. Los locales dispusieron de las mejores oportunidades en la primera mitad. Primero Andrés Fernández salvó a su equipo al sacar un mano a mano ante Camara. También lo intentó Pablo Santiago con un disparo a puerta tras asistencia de Calatrava, pero el balón se marchó fuera.

El Almería, que estaba cerrado atrás, se estiró a partir de la media hora de juego, pero apenas inquietó la portería de Matthys y se encontró con un Castellón que le dio una velocidad más al partido en los minutos finales de la primera parte.

El Castellón y el Almería empataron en Castalia. / LFP

Gol local

En un córner a su favor y después de que el balón se quedará dividido durante varios segundos en el área pequeña visitante, el central Fabrizio Brignani lo tocaría de espuela para avanzar a su equipo y lograr el 1-0 con el que se llegó al descanso.

El conjunto de Rubí cambió su planteamiento en la segunda mitad y consiguió quitarle el balón al Castellón. La entrada de Nico Melamed al campo y de Thalys le dio frescura en ataque. Precisamente, Nico asistió desde banda derecha a Arribas, que en el corazón del área castellonense empujó el balón al fondo de la red donde no pudo llegar Matthys para poner el 1-1 en el minuto 66.

El Castellón asimiló el empate y pudo adelantarse en la eliminatoria con un golpeo de Raúl Sánchez en área del Almería, pero el balón se paseó por el área pequeña sin encontrar quien lo empujara. Bonini y Rodrigo Ely emergieron como líderes en la defensa visitante para cortar el peligro albinegro con sendas oportunidades para llegar a la portería de Andrés Fernández, aunque el resultado ya no se movió y la eliminatoria se decidirá en los Juegos del Mediterráneo.

Ficha técnica

1 - CD Castellón: Matthys; Brignani, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar (Tincho, min 87); Barri, Gerenabarrena, Ronaldo (Doué, min. 59); Calatrava, Pablo Santiago (Suero, min.71), Jakobsen (Raúl Sánchez, min.71) y Camara (Douglas, min.87).

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Arnau, min, 73), Ález Muñoz, Rodrigo Ely, Bonini; Lopy, Stefan; Embarba (Chumi, min.73), Morci (Nico, min. 61), Arribas (leo Baptistao, min.83) y Miguel (Thalys, min. 61).

Árbitro: Luis Bestard (comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Barri y Jakobsen en el Castellón y a Morci, Arribas, Álex Muñoz, Miguel y Rubí por el Almería.

Goles: 1-0 Brignani, min.43; 1-1 Arribas, min.66

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Incidencias: Partido correspondiente a ida de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Primera división disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 13.991 espectadores.