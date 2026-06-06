Plantilla
Esta es la convocatoria del Málaga CF para la ida de la semifinal del play off contra Las Palmas
Haitam se ha caído de la lista después de haberse perdido los últimos entrenamientos por unas molestias musculares
El Málaga CF ha puesto rumbo a Las Palmas de Gran Canaria con una convocatoria que confirma las últimas noticias en Martiricos. Funes ha elegido a todo lo que tiene a su disposición con una lista de 24 jugadores para luchar contra los de Luis García en la ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera División (21.00 horas/LaLiga TV) y ahí se ha caído Haitam en la previa.
El extremo marroquí se ha perdido los dos entrenamientos previos al partido y no podrá vestirse de corto. Sin embargo, viaja mucho más que la expedición blanquiazul. El malaguismo volvió a dar una lección magistral de estar con los suyos en la despedida en el aeropuerto. El chárter rumbo a la isla podría funcionar simplemente a base de la energía que han trasladado los aficionados que se quedan en la Costa del Sol, otros muchos ya esperan en Gran Canaria.
Convocatoria
Funes viaja con todo lo que tiene: Alfonso Herrero, Gabilondo, Puga, Einar Galilea, Darko Brasanac, Ramón, Chupe, David Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor García, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.
Las bajas que tiene el primer equipo son Haitam, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). Aunque la expedición de la plantilla ha viajado prácticamente al completo, el grupo se juega demasiado este domingo. Por delante, hay dos nombres protagonistas como son el extremo marroquí y el vasco. Sería vital recuperar a alguno de los dos de cara a la vuelta de este miércoles para contar con un extremo más.
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- Operación Barlovento: desarticulada en Alhaurín el Grande una red dedicada al ‘petaqueo’ de combustible en alta mar
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- Los vecinos de la Junta de los Caminos llevan a la Fiscalía una infracción urbanística de movimientos de tierra, en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda
- Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano
- Mata a su pareja y luego se suicida con arma de fuego en Málaga, en la barriada de La Palma
- Comunicado oficial del Málaga CF ante la reventa de entradas para el partido del play off contra la UD Las Palmas
- Horario y dónde ver por televisión el UD Las Palmas-Málaga CF de la ida de las semifinales del play off rumbo a Primera División