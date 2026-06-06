Esta es la convocatoria del Málaga CF para la ida de la semifinal del play off contra Las Palmas

El Málaga CF ha puesto rumbo a Las Palmas de Gran Canaria con una convocatoria que confirma las últimas noticias en Martiricos. Funes ha elegido a todo lo que tiene a su disposición con una lista de 24 jugadores para luchar contra los de Luis García en la ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera División (21.00 horas/LaLiga TV) y ahí se ha caído Haitam en la previa.

El extremo marroquí se ha perdido los dos entrenamientos previos al partido y no podrá vestirse de corto. Sin embargo, viaja mucho más que la expedición blanquiazul. El malaguismo volvió a dar una lección magistral de estar con los suyos en la despedida en el aeropuerto. El chárter rumbo a la isla podría funcionar simplemente a base de la energía que han trasladado los aficionados que se quedan en la Costa del Sol, otros muchos ya esperan en Gran Canaria.

Convocatoria

Funes viaja con todo lo que tiene: Alfonso Herrero, Gabilondo, Puga, Einar Galilea, Darko Brasanac, Ramón, Chupe, David Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor García, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.

Las bajas que tiene el primer equipo son Haitam, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). Aunque la expedición de la plantilla ha viajado prácticamente al completo, el grupo se juega demasiado este domingo. Por delante, hay dos nombres protagonistas como son el extremo marroquí y el vasco. Sería vital recuperar a alguno de los dos de cara a la vuelta de este miércoles para contar con un extremo más.