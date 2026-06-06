Málaga se tiñe de blanquiazul para apoyar al Málaga CF en el play off de ascenso

Málaga ha activado una campaña especial de apoyo al Málaga CF coincidiendo con los partidos decisivos del play off de ascenso. Bajo el lema ‘Málaga con el Málaga’, el Ayuntamiento ha desplegado distintas acciones por la ciudad para teñir de azul y blanco calles, vehículos municipales, pantallas, edificios y espacios públicos durante estos días clave para el club.

La iniciativa busca acompañar al equipo y reforzar el ambiente de apoyo al Málaga CF en su camino hacia el ascenso. La campaña tiene presencia en la vía pública, en el transporte urbano, en soportes digitales y también en los canales oficiales del Consistorio. También la Fundación Unicaja se suma a esta iniciativa e iluminará de azul el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga (Palacio Episcopal).

Banderas del Málaga CF en taxis y autobuses de la EMT

Una de las actuaciones más visibles se ha desarrollado en el transporte público y en el sector del taxi. Durante estos días, autobuses de la EMT y taxis de Málaga lucen banderas con los colores del Málaga CF como muestra de respaldo al equipo.

Para esta acción se han impreso 3.000 banderas destinadas a los taxis y otras 300 para los autobuses municipales. La imagen blanquiazul se ha incorporado así a la movilidad diaria de la ciudad, con el objetivo de hacer visible el apoyo al club en distintos puntos de Málaga.

Banderolas blanquiazules en el Paseo del Parque y el Paseo de los Curas

La campaña también se ha extendido a algunos de los enclaves más transitados del centro. El Ayuntamiento ha previsto la instalación de 20 banderolas en el entorno de la Casona del Parque, sede municipal, y otras 30 en el Paseo de los Curas.

Además, junto a la escalinata exterior del Ayuntamiento se ha colocado una banderola con los colores del Málaga CF, reforzando la presencia institucional de la campaña en uno de los puntos más reconocibles de la ciudad.

Mensajes de ánimo en pantallas y soportes digitales de Málaga

El apoyo al Málaga CF también se está proyectando en distintos soportes digitales repartidos por la ciudad. En algunos de ellos se reproduce el mensaje de ánimo “Porque te quiero, te sigo a todos lados. Un sentimiento, color azul y blanco”, un fragmento de uno de los cánticos más reconocibles de la afición malaguista.

Otras pantallas, como la situada en el edificio de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía o la de La Caja Blanca, muestran el escudo y la bandera del club. El mensaje de apoyo también puede verse en las pantallas de los parkings públicos, en los frontales de los autobuses y en otros soportes municipales.

El himno del Málaga CF suena en el túnel de la Alcazaba

La campaña ha incorporado además un elemento sonoro de fuerte carga simbólica para la afición. En el hilo musical del túnel de la Alcazaba se puede escuchar estos días el himno oficial del Málaga CF, una acción pensada para conectar el ambiente urbano con la emoción del malaguismo en plena fase decisiva de la temporada.

La presencia del himno en este espacio se suma al resto de iniciativas distribuidas por la ciudad y refuerza la identificación de Málaga con su equipo en los días previos y posteriores a los partidos del play off.

Fuentes, Ayuntamiento y Fycma iluminados de azul y blanco

El color blanquiazul también ha llegado a la iluminación ornamental. Varias fuentes situadas en distintos distritos de Málaga lucen durante estos días los colores del Málaga CF, dentro de la campaña municipal de apoyo al equipo.

La fachada del Ayuntamiento de Málaga se ha iluminado igualmente de azul y blanco. Además, el Consistorio ha previsto iniciar en el lateral del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma, la proyección de un videomapping con el escudo del club, otra de las acciones destacadas de la campaña.

El Ayuntamiento refuerza el apoyo en redes con el hashtag #MálagaconelMálaga

La campaña también tiene presencia en redes sociales. Los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Málaga han adaptado su imagen a los colores del club y están realizando un seguimiento especial de las acciones desplegadas en la ciudad.

Las publicaciones vinculadas a esta iniciativa se agrupan bajo el hashtag #MálagaconelMálaga, con imágenes de taxis, autobuses, banderolas, edificios iluminados y otros puntos de la ciudad que se han sumado al apoyo institucional al Málaga CF.

Con esta campaña, Málaga ha querido hacer visible el respaldo de la ciudad al equipo en uno de los momentos más importantes de la temporada, con una imagen común en azul y blanco que ha llegado al transporte público, las calles, los edificios municipales, las pantallas urbanas y las redes sociales.