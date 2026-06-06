Los números de la UD Las Palmas 25/26 antes de enfrentarse al Málaga CF en el play off

La semifinal del play off por el ascenso a Primera División ha puesto a la UD Las Palmas en el camino del Málaga CF. La eliminatoria arranca este domingo en Gran Canaria (21.00 horas, horario peninsular) en un escenario que ha ensalzado a los insulares durante toda la temporada. Así es el rival que supone el primer escalón de los de Funes en busca de regresar a LaLiga EA Sports.

Cifras

El equipo de Luis García presenta un balance en el Estadio de Gran Canaria de 12 victorias, seis empates y tres derrotas para un total de 42 puntos como local a lo largo de la temporada regular. Precisamente, el Málaga CF es protagonista de uno de esos tropiezos. Fue el 31 de agosto, en la lejanísima jornada 3, con un solitario gol de Rafa Rodríguez.

El Málaga CF ganó 0-1 en Las Palmas en la jornada 3. / LaLiga

Después vinieron otras dos como el 0-1 frente al Almería y un 1-2 del Córdoba el 24 de enero. Es decir, han pasado más de cuatro meses desde la última derrota de Las Palmas como local. De por medio ha habido una trayectoria de seis victorias consecutivas: Ceuta (4-0), Sporting (1-0), Granada (2-0), Huesca (2-0), Leganés (2-0) y Valladolid (2-1).

Lo que le hace especialmente peligroso a un equipo como Las Palmas son los 14 goles recibidos ante su afición. Eso sí, ahora se enfrenta a uno de los mejores ataques de LaLiga Hypermotion, liderado por un Chupe magistral a lo largo y ancho del fútbol internacional. Solo mejora estas cifras el Burgos con 12. Los números totales de los canarios se van hasta 40, subiendo el registro de manera notable cuando emigran de su isla.

Referentes

Jesé es la gran referencia en ataque con 10 goles -tres en los últimos cinco encuentros- y tres asistencias esta temporada. Volvió entre críticas el pasado verano a Gran Canaria y ha convertido los pitos en aplausos. También Manu Fuster será otro de los jugadores a vigilar por parte del Málaga CF después de convertirse en uno de los máximos asistentes del curso en Segunda División con 11 pases de gol. Dinko Horkas, Mika Mármol, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez o Jonathan Viera son otras de las grandes figuras.

Bajas de Las Palmas

Las malas noticias para Luis García llegan desde la enfermería. Ni Sergio Barcia, por una microrotura en el bíceps femoral derecho, ni Viti, por un esguince en su rodilla izquierda, van a poder llegar al partido de la ida de las semifinales. Todas las ilusiones estaban puestas en poder recuperarles. Habrá que ver si llegan para forzar el miércoles en la vuelta. El parte de lesionados de Las Palmas también contará con Enzo Loiodice, Jeremía Recoba, Ale García y Sandro Ramírez.