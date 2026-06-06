Este el polémico árbitro que dirigirá la ida de la semifinal del play off UD Las Palmas - Málaga CF

La Real Federación Española de Fútbol anunció este sábado la designación arbitral para la ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera División entre Málaga CF y UD Las Palmas. El valenciano Fuentes Molina será el encargado de intentar impartir justicia en el Estadio de Gran Canaria y es un nombre que ha despertado polémica después de que ambos clubes se hayan quejado de sus actuaciones. La última, precisamente, el Málaga CF-Las Palmas de la jornada 35.

Protestas del Málaga CF

Las protestas del Málaga CF son más que evidentes. Todo recae en aquel partido frente a la Real Sociedad B. Aquel día, los de Funes perdieron 2-1 en el desplazamiento al Reale Arena, pero lo cierto es que el encuentro estuvo cargado de quejas por parte del club de Martiricos. Siendo lunes por la noche, esto dijo el técnico de Loja en rueda de prensa: "Si analizamos todas las acciones polémicas, el avión -de vuelta- es para el viernes".

Alfonso Herrero y Murillo hablan con Fuentes Molina en el Real Sociedad B-Málaga CF. / LaLiga

El colegiado principal le negó al Málaga CF dos penaltis claros a Joaquín y a Lobete, además de una falta sobre Alfonso Herrero en el tanto definitivo del cuadro local. Esas fueron las acciones más flagrantes. De forma más sibilina, el Fuentes Molina paró varios ataques blanquiazules para señalar faltas incomprensibles en favor de la Real B, impartiendo un criterio bastante desigual.

Protestas de la UD Las Palmas

El árbitro valenciano se reencontró con Funes y los suyos en La Rosaleda, frente al equipo amarillo, y es ahí donde llegan las quejas por parte del rival de este domingo. Las Palmas reclamó un penalti del guardameta del Málaga CF sobre Miyashiro después de un fuerte choque dentro del área. En ese momento, ni Fuentes Molina ni tampoco el VAR consideraron que debiera haber pena máxima.

Sin embargo, el CTA, días después, confirmó que debería haber señalado penalti en favor de los canarios: "Considera que el impacto del portero en el adversario es temerario, por tanto, se debió señalar la acción como penalti y llevar la acción a tarjeta amarilla por la temeridad realizada por el guardameta. El hecho de que el portero toca ligeramente el balón no le exime de su responsabilidad punitiva. En el caso del VAR, al tratarse de un error claro y manifiesto, debió haber intervenido para recomendarle la revisión en el monitor".

El balance general de Fuentes Molina con el Málaga CF es de una victoria, dos empates (0-0 frente al Córdoba y 2-2 contra el Burgos la pasada temporada) y una derrota. El de Las Palmas es de dos victorias (0-1 contra la Ponferradina y 0-1 ante el Teruel, este último en Copa del Rey, durante la temporada 2022/23).

Ida del play off de ascenso

Lo de este domingo es otro escenario completamente distinto. No solo se juegan mucho ambos equipos, también el colegiado, debutante este fin de semana en un play off de ascenso a Primera División, a la vez que López Tocará estará en el VAR. Ojalá los grandes protagonistas sean los 22 jugadores presentes sobre el terreno de juego y que solo se hable de fútbol en esta impresionante ida de las semifinales rumbo a la máxima categoría del fútbol español.