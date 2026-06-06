Radiografía del play off de ascenso: Estos son los números de Málaga CF, UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón, los 4 aspirantes a subir a Primera División

LaLiga Hypermotion es una montaña rusa de emociones. Rara vez los que se presentan favoritos en agosto para subir a Primera, logran nueve meses después el objetivo. Este mismo curso, Leganés, Las Palmas y Valladolid, en su condición de recién descendidos, encabezaban el listado de aspirantes al ascenso. Parecían, por plantilla, rivales casi imposibles para otros proyectos de la categoría más pobres como pueden ser el del Castellón o en mismo Málaga CF. Nadie hablaba de orelluts o de blanquiazules, que venían de salvarse del descenso a la Primera RFEF en el tramo final de la campaña anterior. Pero la realidad ha sido otra muy distinta para suerte de castellonenses y de malaguistas.

Imagen del partido Málaga CF-Castellón en La Rosaleda. / LaLiga

Play off

Ahora, ya metidos en el mes de junio, con el Racing y el Deportivo ya ascendidos y a punto de arrancar el play off por el ascenso, la verdad es que los pronósticos no se han concretado. El Málaga CF y el Castellón merecen el calificativo de equipos revelación. Lucharán, junto a los más glamurosos Almería y UD Las Palmas, en este capítulo final por el ascenso a la elite. El caso es que en una temporada especialmente dura en los puestos cabeceros (el Burgos, con 72 puntos se ha quedado fuera, en lo que es el más alto registro para un equipo sin la recompensa de la promoción), el Málaga CF se ha ganado el derecho propio a seguir soñando.

Segundo peor presupuesto

Las cifras generales del Málaga CF demuestran esa idea de equipo revelación. Si nos atenemos al presupuesto de los cuatro aspirantes, los 21 millones del equipo de Juan Fran Funes solo supera los 14,3 millones de euros del Castellón, y están muy lejos de los 40 millones del Almería y los 46,7 de Las Palmas, rival de los malaguistas en la semifinal que arranca este domingo en el Estadio Gran Canaria.

Segundo valor de plantilla más bajo

La distancia también aparece en el valor de las plantillas. Según Transfermarkt, los 27,2 millones del Málaga solo mejoran los 20,4 millones de euros del Castellón, frente a los 50,3 del Almería y los 45 de Las Palmas.

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Líder en población y en seguimiento

En el lado positivo, la ciudad de Málaga sí es la más grande de las que aspiran al ascenso, con casi 600.000 habitantes y tiene el segundo estadio con más aforo, solo por detrás la Rosaleda del de la UD Las Palmas (30.044 vs 32.400). Al club de Martiricos le avalan también 17 años en Primera División, solo por detrás de los 36 de Las Palmas, pero muy por encima de los 11 del Castellón y los solo 8, aunque muy recientes, de la UD Almería.