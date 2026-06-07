Previa
Las posibles alineaciones del UD Las Palmas - Málaga CF en el play off de ascenso a Primera
Pese a las 72 horas que apenas separan la ida y la vuelta, Luis García y Funes podrían salir este domingo con el mismo bloque titular que les ha traído hasta las eliminatorias por subir a la máxima categoría
Ha llegado la hora de la verdad para el Málaga CF y la UD Las Palmas en esta semifinal del play off de ascenso a Primera. Este domingo arranca una eliminatoria que se va a jugar a ida y vuelta en 72 horas con viajes entre Gran Canaria y la Costa del Sol. Es el gran punto sobre el que pivotan todas las dudas a la hora de gestionar el esfuerzo de los futbolistas y la gran decisión a tomar por parte de Juanfran Funes y Luis García.
Málaga CF
Siendo el control de la carga una cuestión muy importante, no se esperan grandes cambios por parte del técnico blanquiazul. Es cierto que hay jugadores como Murillo, que confesó que iba a jugar este domingo con dolor en el tobillo, que no están al 100% a estas alturas de la temporada, pero todo el mundo va a forzar porque nadie quiere perderse esta semifinal del play off de ascenso. Otra cuestión es lo que ocurra con los cambios a lo largo del encuentro.
Funes podría colocar sobre el césped el mismo once que jugó de inicio frente al Racing de Santander y también el Real Zaragoza. Es la alineación de gala cuando todos los jugadores han estado disponibles. Además, el inicio de este play off limpia a todos los futbolistas de tarjetas amarillas y solo cumplirán sanción si llegan a tres, lo que ocurriría siempre y cuando se pase a la final de las eliminatorias.
Bajas
El parte de bajas en Martiricos lo conforman Dorrio, Haitam, Juanpe, Luismi y Álex Pastor (sin ficha). El de Las Palmas está compuesto por Jeremía Recoba, Sandro Ramírez, Enzo Loiodice, Sergio Barcia, Viti Rozada y Ale García.
UD Las Palmas
Luis García también ha ido construyendo un bloque de seguridad en los últimos meses y este domingo está prácticamente asegurado que salga al terreno de juego del Estadio de Gran Canaria. ¿Se puede guardar alguna variante? La presencia de jugadores como Jonathan Viera desde el banquillo ya suponen una amenaza real, aunque el capitán canario confesó estar preparado para salir de inicio.
A partir de ahí, quien defiende el factor local este domingo es la UD Las Palmas. Más allá del papel de las aficiones, la realidad es que los canarios acumulan nueve partidos consecutivos sin perder en su estadio. Apenas han caído tres veces esta temporada como locales, aunque la amenaza pasa por el hecho de que el Málaga CF ha sido uno de ellos con el solitario gol de Rafa Rodríguez en la jornada 3, aún con Pellicer.
Este domingo, a partir de las 21.00 horas (horario peninsular), turno para resolver los primeros 90 minutos de la segunda eliminatoria de las semifinales rumbo a Primera División. Castellón y Almería ya empataron este sábado 1-1.
Posibles alineaciones del UD Las Palmas - Málaga CF
UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Pedrola; Jesé.
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo, Chupe.
Árbitro: Fuentes Molina (comité valenciano).
Estadio: Gran Canaria.
Hora: 21.00 horas (horario peninsular).
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