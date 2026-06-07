Funes: "Puede que quede por hacer más de la mitad"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, quiso bajar la euforia que pueda desprenderse del 0-1 cosechado este domingo en Las Palmas, de manera que no dudó en expresar en rueda de prensa: "Puede que quede por hacer más de la mitad". Y lo indicó sin ocultar que su escuadra había logrado disparar en más de una decena de ocasiones y que remató a puerta cuatro veces, "el doble que la Unión Deportiva Las Palmas".

Pero pidió mesura "desde la confianza", acerca de que el miércoles puede que el escenario cambie de manera radical e "igual dejamos de andar". Alegó así que toda la plantilla debe centrarse en lo que viene: "Tenemos que concentrarnos muy mucho por lo que nos queda, que no es poco". Sí le gustaría "que se repitiese un partido como el de este domingo, con situaciones para poder correr. Esas con las que podíamos haber cerrado el partido", indicó.

"Muy atentos"

Siendo consciente de que será difícil que se repita el decorado, porque teme un rival mucho más ofensivo, que cambie las estructuras y lleve a sus jugadores a situaciones distintas. "Tendremos que estar muy atentos. Ellos tienen mucho talento. Es un equipo muy trabajado, por lo que máximo respeto ante ellos", aclaró. Por encima del resultado, al técnico lojeño le ha gustado observar "que todos mis jugadores hayan terminado muy enteros. Es algo más importante que el gol, siendo importante ir a casa con esta ventaja", especificaba en sala de prensa.

Para Funes el equipo tiene que mentalizarse de lo que se juega este miércoles, aunque de cara a la afición ya no queden "palabras de elogio". Repasó cómo hasta el aeropuerto se sintieron "escoltados en cada kilómetro". Y reconoció que para algunos, incluso él mismo, se están viviendo "emociones nuevas". Incidió en que todo ese esfuerzo de la masa social malaguista "fortalece el compromiso de todos. Vivir eso una vez más es el mejor aliento para seguir corriendo. Tenemos que agradecer a todos ese apoyo".

Mantener la identidad

A su juicio la clave para el miércoles será mantener la identidad demostrada " de principio a fin. Porque si no somos capaces de sacar lo mejor de nosotros, no vamos a poder pasar la eliminatoria. Todo lo que hicimos antes ya no tiene ningún valor", manifestó a modo de conjura para alcanzar la final por el ascenso a Primera División.

El entrenador de cara a lo que resta para conseguir el sueño de volver a la elite del fútbol español especificó que detrás de este momento hay un sacrificio muy grande "por parte de mucha gente". Y desarrolló este aspecto: "Es muy bonito cómo tantos luchan por una sola cosa. Vivirlo en primera persona es emocionante. Estamos muchos juntos, con mucha fuerza. Esa es la parte más bonita".

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Que usara el VAR

Sobre el desarrollo del partido el preparador recordó que era importante "ser pacientes. Es una pena que en dos o tres contras que hemos tenido no hayamos podido marcar y abrir así una brecha mayor. Nos vamos satisfechos no obstante". También aludió en zona mixta al posible penalti sobre Dotor antes del descanso: "Al árbitro no le estaba pidiendo el penalti, sino que hagamos uso de las herramientas que tenemos. Tenemos que utilizar las herramientas, porque no queremos que el lunes el CTA nos diga que era penalti". Al analizar la actuación del colegiado, sin embargo, reconoció que ha tenido a su juicio "una buena actuación".