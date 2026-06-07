El Málaga CF conquista Las Palmas y se queda un paso más cerca de la final del play off por el ascenso (0-1)

Primer paso cumplido. El Málaga CF, que nunca había ganado un partido de play off de ascenso a Primera, dio un paso de gigante este domingo, con un triunfo estelar en el Estadio Gran Canaria. Larrubia desató la locura con el 0-1, cumplió las promesas de toda una afición ante Las Palmas y coloca el partido de vuelta de la semifinal por el ascenso del miércoles, en La Rosaleda, en un escenario propicio que todos habríamos querido diseñar.

Quedan 90 minutos de una eliminatoria que ahora se antoja larguísima, pero toman la palabra Martiricos y todo el malaguismo. Muchísimo honor a todos los que hicieron sentir la isla como un rincón de la Costa del Sol. Queda culminar esta primera obra, pero con cautela porque no hay nada hecho.

Dominio del Málaga CF

El Málaga CF salió a comerse a Las Palmas con Ochoa en el once titular por Joaquín. La primera acción de peligro vino desde la banda izquierda con un centro de Pejiño, despejado por Einar, y todo lo que vino después fue un monopolio blanquiazul. Primero, una acción que parecía aislada de Ochoa y acabó en disparo a córner de Chupe. El '9' remató ese saque de esquina. No se cansó el equipo blanquiazul de robar balones arriba, la presión fue espectacular.

La presentación de este equipo en un play off, del que no se han cansado de decir que no tenía experiencia, estaba siendo de dulce. Muy serio atrás, manteniendo la identidad que le ha traído hasta aquí y paciente en un escenario en el que se jugaba LaLiga EA Sports hasta hace un año. Era el Málaga CF de Funes y 'los bichos' en su ADN, el que enlazaba con tres pases una acción desde Alfonso Herrero hasta un remate de Larrubia, algo sobrepasado por el esfuerzo en el cabezazo.

Lesión de Galilea

Lo cierto es que el partido se movía en base a errores y aciertos de los blanquiazules. Los de Luis García encontraron en el minuto 36 algo de aliento con un taconazo de Jesé. El canario se marchó de Galilea, abrió el balón para Miyashiro y Pejiño remató un balón bombeado para el guardameta blanquiazul. Las malas noticias llegaron para Funes en forma de lesión. El central vasco, que estaba siendo el mejor, dejó el césped con una lesión muscular para dar entrada a Montero.

El Málaga CF siguió presionando. Dani Lorenzo encontró un espacio entre líneas, se la pasó a Ochoa y el disparo de Larrubia se marchó a las manos de Horkas. A partir de ahí, empezó a aparecer el que faltaba: Fuentes Molina. El árbitro valenciano enfadó a todo el mundo. A los del Málaga CF por un penalti muy claro que no pitó sobre Dotor, ni siquiera hubo más de 10 segundos de revisión. A los de Las Palmas por varias decisiones que no cayeron de su lado.

El equipo canario salió tras el descanso con mucha más intención de ir hacia la portería rival. Funes dio entrada también a Joaquín por Ochoa. Probó Kirian a Alfonso desde la larga distancia y después la tuvo Miyashiro en la que había sido la más clara del encuentro. Un minuto después, Chupe hacía un tiro defectuoso, Dani Lorenzo tiró de magia con un taconazo al filo del área pequeña y Larrubia le pegó con el alma para poner el 0-1.

Gol de Larrubia

Fue un jarro de agua fría para los mejores momentos de la UD Las Palmas. Dio un paso atrás por momentos y el Málaga CF aprovechó para dar entrada a Rafa Rodríguez por Dani Lorenzo. El sevillano era una figura vital para recuperar metros en la presión. Las ocasiones seguían siendo blanquiazules. Entre Larrubia y Rafa se alternaron varios disparos. No obstante, la sensación de amenaza en contra era constante.

Las Palmas vs Málaga CF, en imágenes / LaLiga

Los últimos cambios por Funes con 10 minutos por delante fueron Niño y Brasanac por Chupe y Dotor. No era una eliminatoria simple, eran dos partidos en 72 horas y había que gestionar hasta el más mínimo instante. Una partida de ajedrez de principio a fin. Estaba el partido roto para ambos equipos. Atacaban cuatro blanquiazules mientras se quedaban seis en la retaguardia para vigilar de cerca la ofensiva rival. Pudo ser más si Dinko Horkas no le hubiese sacado a Brasanac el 0-2 en el minuto 90. A veces, incluso con la sensación de que este 0-1 se había quedado corto por lo visto sobre el campo.

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La Rosaleda en acción

La Rosaleda tendrá la última palabra. No hay ni que decir lo que va a ser este estadio el miércoles a partir de las 21.00 horas. ¿Con recibimiento? Muy probablemente. Pero la oportunidad es única en estos momentos. El Málaga CF se ha mostrado superior, mucho más maduro y ahora toca culminar y decidir. Tiene el 0-1, el factor campo y la cuarta posición de la tabla a favor. Cuanto menos, el panorama es ilusionante de cara a una final del play off de ascenso.