Máxima ilusión en los aficionados del Málaga CF desplazados a Gran Canaria, en las horas previas al inicio del play off

El paseo marítimo de la playa de Las Canteras en Las Palmas ha sido protagonista en la mañana de este domingo de la liberación de los nervios y un poco de turismo para los seguidores malaguistas. El inicio del play off entre el Málaga CF y la UD Las Palmas era el gran tema de conversación entre los muchos aficionados de los dos equipos que se han cruzado, y el malaguismo, aunque con cautela, está muy ilusionado con poder hacer algo grande.

Además de las 344 entradas cedidas para la zona visitante, son otros muchos aficionados los que han hecho un enorme esfuerzo para viajar hasta la isla con el objetivo de acompañar a los de Martiricos. No les ha recibido con su mejor temperatura ni con un sol radiante, pero el único objetivo de la jornada matinal era soltar los nervios en cualquier lugar después de la travesía hasta llegar aquí.

Alberto Fernández, Fernando Cintora y Álvaro Fernández. / B. Tocón

Ilusión con el fútbol del Málaga

Es lo que han vivido los hermanos Alberto y Álvaro Fernández junto a su amigo Fernando Cintora. Alberto y Fernando son malagueños estudiando en Madrid y les ha salido más rentable viajar desde la capital, aunque les es imposible, por ejemplo, estar el miércoles en La Rosaleda. "Estamos confiados. Hay que sufrir los primeros 20 minutos. Si aguantamos esos primeros 20 minutos... Vendrán los nervios después. Sobre el papel, jugamos mejor y somos favoritos", decían.

Luis Atencia y sus hijos Luis y Miriam. / B. Tocón

También en familia han venido Luis Atencia con sus hijos Luis y Miriam. "Cogimos el viaje antes de que terminara el partido. Ya iba subiendo el precio, pero lo pillamos los tres sin tener la entrada. El alojamiento lo teníamos una semana antes". Y las sensaciones, en la misma línea, incluso por parte de la afición rival: "Hemos hablado con algunos canarios muy amables y nos temen muchísimo. No quieren al Málaga CF de rival, no creen que su equipo esté ahora en un gran momento y también que les podemos hacer mucho daño esta noche".

Jesús Martín y Carlos Bueno, desde Gran Canaria. / B. Tocón

Nervios en la previa

Jesús Martín y Carlos Bueno también tuvieron que recurrir a Madrid para hacer escala rumbo a Gran Canaria. Ellos prefieren tener más cautela en las horas previas al partir ante la UD Las Palmas "La sensación es que lo vamos a hacer, pero con mucho miedo porque el malaguista es así. No hay otra". El joven Braian Gil, de paseo junto a su familia, fue mucho más contundente: "Yo solo confío en que vamos a ganar".

Es la ilusión del malaguismo desde la isla antes de poner rumbo al estadio. De por medio, algún asturiano del Sporting de Gijón que ha deseado suerte, algún seguidor canario que se resignaba con un "lo tenemos jodido" y otros que se dedicaban a presagiar un 4-0 acompañado de "Dios mío la que os va a caer".