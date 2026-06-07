Las notas de los jugadores del Málaga CF en la ida de la semifinal contra la UD Las Palmas

El Málaga CF dejó encarrilada la semifinal del play off después del 0-1, obra de Larrubia, frente a Las Palmas en Gran Canaria. La Rosaleda tomará la palabra el miércoles a partir de las 21.00 horas. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) Su mejor parada fue a Iker Bravo, en fuera de juego. No tuvo demasiado trabajo, en realidad poco o ninguno. Se marchó con la portería a cero, muy fiable y muy solvente incluso por arriba.

Puga (3) 80 minutos muy pobres y los últimos 10, como si fuera sobrado de piernas, renacido. Falló en cada uno de sus duelos y en todas sus decisiones. Su peor partido de los últimos meses.

Murillo (8) Ganó peso e importancia cuando se marchó Galilea del campo. Estuvo más serio y contundente al corte, también en las alturas. No dio muestras al resto de dolor en el tobillo.

Einar Galilea (7) Estaba siendo el mejor hasta que una lesión muscular le hizo echar el freno. No va a llegar a la vuelta, como mínimo, y es una de las peores noticias por el estado de confianza que atravesaba.

Rafita (7) Partido muy serio el suyo, limitando Miyashiro en todo momento. Para ser su play off de ascenso a Primera... Que le aguanten las piernas y los pulmones para el partido de vuelta. Firme al corte, dejándole la banda a Joaquín.

Izan Merino (6) Le da mucha seguridad al Málaga CF para sacar el balón desde atrás. Es una garantía de éxito. Sirve de contención cuando el equipo amenaza con romperse. Madurez a raudales.

Dani Lorenzo (8) Detectó espacios entre líneas y fue un cuchillo. Su taconazo vale ir a La Rosaleda con ventaja. Fue uno de los cambios para que llegar con la carga justa y necesaria a la vuelta. Es decisivo cuando se marcha de cualquier rival.

Dotor (7) Mejor en ataque que en labores de contención. Hubo momentos en los que los huecos eran manifiestos. Se entiende bastante bien con Larrubia cuando el malagueño va hacia dentro.

Ochoa (6) Le faltaron kilos por momentos para defender a la UD Las Palmas. Fue la única novedad del once. A veces hace el fútbol demasiado difícil con regates que podrían ser más simples y certeros.

Larrubia (9) Ha dejado un paso más cerca al Málaga CF de una final del play off de ascenso. Le pegó con el corazón. Robó más balones que los regates que protagonizó. Labor impecable la suya, cada vez más fino de confianza.

Chupe (8) Insultante, otro día más, el tratamiento arbitral que recibe. Entre Mika Mármol y Álex Suárez le estiraron la camiseta todo el partido, solo una falta. Su tiro defectuoso acabó en el gol. Demasiado solo por momento cuando intentaba buscar la espalda de la defensa.

Suplentes

Montero (7) Se le pedía un paso adelante de responsabilidad y tiene que darlo tras la lesión de Galilea. Estuvo mejor en los despejes que en la salida de balón, le costó a veces mantener el balón dentro de las líneas.

Joaquín (7) Fue la única novedad del once, esta vez desde el banquillo. Buscó a Marvin, con tarjeta amarilla, cuando pudo. Le faltó más curva del balón para firmar una de las suyas desde la banda izquierda.

Rafa Rodríguez (7) Un cuerpo importante para el centro del campo, para ser físico cuando había que serlo y para correr hacia delante. Pecó de egoísmo en un disparo cuando tenía a Larrubia solo en banda derecha.

Niño (6) Su papel consistió en aportar piernas frescas en la presión en los últimos 10 minutos y cumplió con su cometido.