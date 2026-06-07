UD Las Palmas - Málaga CF: El primer paso hacia la gloria de Primera División

2.549 días. Del Deportivo de La Coruña a la UD Las Palmas. De La Rosaleda al Estadio de Gran Canaria. Del 15 de junio de 2019 al 7 de junio de 2026. Seis años, once meses y veintitrés días ha querido el fútbol que pasen para volver a encontrarnos aquí. Muchos más de los que nos hubiesen gustado, pero aquí está. El Málaga CF arranca este domingo (21.00 horas, horario peninsular) la semifinal de su segundo play off de ascenso a Primera División, este contra Las Palmas.

Semifinal del play off

El equipo de Funes quiere ser el compañero de viaje del Racing de Santander y del Dépor para estar el próximo curso en la máxima categoría. Volver a viajar por los mejores estadios del país. Cumplir el sueño de toda una ciudad y estar de vuelta ocho años después. Con un descenso incluido, con un minuto 122 para la historia, con una administración judicial y el aún presidente en los juzgados. ¡Qué camino! Pero el que hay por delante es tan difícil como ilusionante y soñador.

El Málaga CF de ‘los bichos’ recupera el espíritu de la vuelta contra el Celta Fortuna y de Tarragona para intentar hacer historia. Sí hay experiencia. Que le pregunten a estos niños lo que supuso devolver al club de sus vidas del infierno de Primera Federación. Lo dijo Larrubia, aquello fue una presión y una obligación absoluta. Lo de ahora es la esperanza de poder hacer algo muy grande, pero no un deber. Hay que creer hasta el final, pero con la única presión de disfrutar.

Eliminatoria muy larga

Antes, hay que jugar 180 minutos, como mínimo, de una eliminatoria que promete tener el ritmo cardíaco a niveles muy altos. No porque vaya a vivirse un frenesí sobre el terreno de juego, sino por la tensión de lo que hay en juego. El Estadio de Gran Canaria escribirá este domingo la primera parte y La Rosaleda la segunda y definitiva el próximo miércoles, solo 72 horas después, con el factor cancha a favor y un lleno que emociona incluso de pensar lo que va a venir.

La prueba a la que se va a enfrentar Juanfran Funes en su primera temporada en el fútbol profesional es durísima. 200 minutos de fútbol -con descuentos incluidos- en apenas cuatro días obliga a gestionar la carga más allá del fútbol. Confesó en rueda de prensa que no todos los futbolistas llegan al 100%, lógico a estas alturas de temporada, pero va a estar toda la carne en el asador. A estas alturas, nadie se reserva nada y el objetivo solo pasa por traerse la semifinal a Málaga con un resultado a favor.

Los precedentes están ahí. El Málaga CF ganó 0-1 en Gran Canaria y también por 2-0 en La Rosaleda, ambos favorables a los blanquiazules. Sin embargo, nadie quiere hablar de esto porque el play off supone un evidente paréntesis.

El Málaga CF ganó 0-1 en temporada regular en Gran Canaria. / LaLiga

UD Las Palmas

En el otro lado va a estar una UD Las Palmas que, si a alguien se le ha olvidado, es uno de los tres recién descendidos de Primera del curso pasado. Mucho mérito estar aquí porque Valladolid y Leganés han acabado mirando hacia abajo con cierto sufrimiento, mientras que los canarios afrontan el quinto play off de ascenso a LaLiga EA Sports de su historia. La mala noticia para Luis García es que van a contar con las bajas de Sergio Barcia, Viti, Enzo Loiodice, Jeremía Recoba, Ale García y Sandro Ramírez.

Lo que está claro es que es una semifinal marcada por la igualdad. Málaga CF y UD Las Palmas sumaron cada uno 73 puntos en temporada regular. El primero como uno de los mejores ataques de la categoría y el segundo como una de las mejores defensas. Uno buscando verticalidad absoluta y el otro queriendo minimizar el número de contragolpes.

A partir de las 21.00 horas, la primera parte de una ‘semi’ impresionante. El Málaga vuelve a un play off de ascenso a Primera y no quiere estar simplemente de paso.