Almería y Castellón se juegan la primera plaza de la gran final por el ascenso

Almería y Castellón dirimen este martes en el Stadium almeriense el segundo y decisivo asalto de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera División con las espadas en todo lo alto tras la igualada a uno en la ida y con ventaja para los almerienses en caso de empate.

No hay, por tanto, margen a la hora de afrontar un choque decisivo en las aspiraciones de ambos equipos de estar en la final, por lo que las reservas, de haberlas, serán de planteamientos tácticos para evitar errores y desconexiones que ahora en la vuelta sí son decisivos.

UD Almería

Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' afrontan el duelo con las ventajas de jugar la vuelta en casa y valerle un eventual empate al término de la prórroga por estar mejor clasificado que el Castellón en la fase regular, sumando como local quince victorias, dos empates y cuatro derrotas en 21 encuentros.

El técnico ha contado con muy poco margen de recuperación entre ambos encuentros y deberá decidir si mantiene la base del equipo que compitió en Castalia o introduce cambios para aumentar el peso ofensivo desde el inicio.

Futbolistas como Sergio Arribas, Adrián Embarba, Leo Baptistao o Miguel de la Fuente apuntan a tener un papel protagonista en un encuentro en el que el Almería necesitará combinar control del juego y capacidad para castigar los espacios que pueda dejar el rival.

CD Castellón

Los castellonenenses llegan a la cita en Almería obligados a ganar si quieren seguir con el sueño de regresar a Primera división 35 años después. Los albinegros mantendrán su estilo de juego ofensivo con tal de conseguir el triunfo que le permita decantar la eliminatoria a su favor, con el mismo planteamiento que ha caracterizado al conjunto entrenado por Pablo Hernández a lo largo de la temporada.

La principal duda recaerá en la defensa, donde es baja Jérémy Mellot por lesión. El técnico tiene la opción de dar continuidad a la defensa de cuatro con la que jugó en el estadio SkyFi Castalia, con Beñat Gerenabarrena de lateral derecho y Lucas Alcázar en el izquierdo o bien volver a una defensa de tres futbolistas, lo que adelantaría a Generabarrena al centro del campo y permitiría la entrada en el costado izquierdo de Agustín Sienra.

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Pablo Santiago será el encargado de llevar el peligro por la banda derecha y Adam Jakobsen por la izquierda, mientras que Álex Calatrava canalizará el juego ofensivo por detrás de Ousmane Camara. Pablo Hernández tiene las bajas de Awer Mabil y Brian Cipenga que forman parte de las convocatorias de Australia y RD Congo para el Mundial, lo que les imposibilita jugar la promoción.