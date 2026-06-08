Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso

La Rosaleda decide esta semana la gran final por el ascenso a LaLiga EA Sports. Almería y Castellón -empatados en la ida, 1-1- se juegan la primera plaza este martes y después llegará el turno del Málaga CF y la UD Las Palmas en un partido que puede ser histórico para el estadio de Martiricos, además de con un lleno impresionante.

Los blanquiazules llegan a esta vuelta de la semifinal con una ligera ventaja después del 0-1, obra de Larrubia, de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria. Es un resultado que ahora los de Funes necesitan defender porque les vale, incluso el empate al final de la prórroga en el escenario más ajustado, para optar por esa tercera plaza que les lleve a Primera División. Hay que recordar que la cuarta plaza les da esa ventaja en el formato de play off.

Larrubia celebra el gol ante Las Palmas. / LaLiga

La Rosaleda va a jugar un papel vital en esta segunda parte de la eliminatoria. Se agotaron todas las entradas en cuestión de una hora y, por si fuera poco, habrá un recibimiento multitudinario en la recta de Tribuna. Otro momento inolvidable de la afición en esta eliminatoria, que ya ha hecho del aeropuerto su casa y que ahora quiere celebrar en casa estar un poco más cerca de la gloria.

Horario

El partido, correspondiente a la vuelta de la semifinal por el play off de ascenso a Primera División, se celebrará este miércoles a partir de las 21.00 horas. Antes, a las 19.00 horas, será cuando la afición se agolpe en los alrededores del estadio para darle ese último impulso a los jugadores en el encuentro decisivo contra la UD Las Palmas.

Televisión

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Ibercaja Estadio.