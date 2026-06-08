La lesión de Galilea pone en riesgo su play off con el Málaga CF

No todo fueron buenas noticias para el Málaga CF en el inicio de las semifinales del play off de ascenso a Primera División en Gran Canaria. La victoria contra la UD Las Palmas (0-1) tuvo el peaje de la lesión muscular de Einar Galilea. Si las pruebas médicas confirman las sensaciones, el central vasco ya ha jugado todos sus minutos en estas eliminatorias después de echarse la mano a los isquiotibiales.

Estaba siendo una de las grandes figuras del partido hasta ese momento, cuando Galilea se echó la mano a la parte de atrás de la pierna. Fue inmediato, tanto él como sus compañeros empezaron a pedir el cambio. Había estado sublime el central en los duelos que había tenido, pero Jesé se marchó de su marca con un ligero toque y en esa carrera hacia atrás fue cuando se resintió del músculo y tuvo que poner fin a su paso sobre el césped de la isla.

Einar Galilea defiende a Jesé en el UD Las Palmas - Málaga CF. / LaLiga

Pruebas médicas

Funes optó por ser cauto en rueda de prensa acerca del estado físico de su jugador, pero lo cierto es que los tiempos son mínimos. Este miércoles se juega el partido de la vuelta de la semifinal en La Rosaleda y, en el mejor de los casos, la final del play off empieza el domingo. Es decir, tres encuentros en una semana que reducen al mínimo los tiempos de recuperación.

Nueva lesión muscular

Lo cierto es que Galilea es reincidente en este tipo de lesión esta temporada. Se perdió un mes y medio, desde mediados de febrero hasta abril, también por los músculos isquiotibiales. Había alcanzado su mejor rendimiento del curso y esta vez parecía ser igual, con mucha fiabilidad en las últimas semanas y pieza indispensable de Funes en las eliminatorias por lograr el ascenso a Primera División.

Habrá que ver si también ha jugado su último partido con el club de Martiricos. Es uno de esos jugadores que acaba contrato el próximo 30 de junio después de llegar durante el verano de Primera RFEF. Galilea ha expresado varias veces su deseo de continuar, pero será decisión de Loren Juarros.

La hora de Montero

A quien le toca dar un paso adelante es a Montero. El sevillano había reemplazado a su compañero a gran nivel en la otra lesión y ahora, después de que le quitase la titularidad desde el duelo contra el Castellón, tiene que convertirse en el central de talla que fichó el Málaga CF en verano. Llegó con el cartel de ser uno de los mejores zagueros de la categoría y tiene que refrendarse en un momento diferencial.

No jugó el play off de ascenso el pasado curso contra el Racing de Santander, peleado con José Alberto López, y ahora tiene la oportunidad de ser el central zurdo de las eliminatorias blanquiazules. El nivel que ha dado Galilea es importante. Si Montero consigue recuperar el rendimiento con el que se marchó al banquillo, será una buena noticia para los intereses del Málaga CF.