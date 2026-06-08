El Málaga CF prepara la vuelta del play off contra Las Palmas pendiente de Galilea

El Málaga CF volvió este lunes a los entrenamientos en horario vespertino después de llegar a altas horas de la madrugada a la Costa del Sol. El 1-0 es innegable que está ahí, pero el objetivo de los de Martiricos es solo uno en la vuelta de la semifinal del play off: volver a ganar a Las Palmas. Ahí, la ilusión en las caras está, pero también la seriedad en el trabajo, que es lo que les ha traído hasta aquí.

Einar Galilea

Todos los focos estaban puestos en Einar Galilea. El central vasco se tuvo que retirar en la ida del play off después de echarse la mano a los isquiotibiales. Todo apunta a que ser perderá lo que queda de play off porque la vuelta de la semifinal es este mismo miércoles. No obstante, el jugador aún espera el alcance definitivo de acuerdo con las pruebas médicas, trabajando en el gimnasio.

El resto del equipo entrenó como una sesión habitual de post partido. Los titulares se quedaron haciendo labor de descarga física. Si es importante después de cada encuentro, aún más cuando 70 horas separan el partido de Gran Canaria con el de La Rosaleda. El resto de suplentes y de los que se quedaron sin minutos trabajaron con absoluta normalidad. Además de Galilea, Haitam, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) trabajaron en sus respectivas recuperaciones.

Previa del partido

Este martes, a partir de las 19.00 horas, turno para el segundo y último entrenamiento previo al encuentro de la vuelta. El Málaga CF defiende un 1-0 a su favor después del gol de Larrubia y afronta la oportunidad de cambiar la historia de la eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña. No antes de las 13.30 horas, Funes saldrá en rueda de prensa para dar algunas pinceladas antes de culminar la eliminatoria frente a Las Palmas.