Málaga CF-Las Palmas: Cuenta atrás activada para la vuelta en La Rosaleda

La primera batalla cayó del lado blanquiazul. El Málaga CF dio un paso al frente en el Estadio de Gran Canaria y regresará a La Rosaleda con ventaja en una eliminatoria que ya encara su desenlace definitivo. La ilusión se ha disparado en la Costa del Sol y la ciudad vive pendiente de una cita que puede acercar al equipo a la gran final por el ascenso a Primera División.

Trabajo hecho con nota en Las Palmas (0-1) este domingo. El club de Martiricos consiguió marcar un valioso gol fuera de casa y mantener su meta a cero en el duelo de ida de las semifinales del play off. Un regalo de tacón de Dani Lorenzo sirvió para asistir a David Larrubia en un minuto 57 idóneo para frenar una buena salida tras descanso del conjunto de Luis García.

David Larrubia metió el gol del Málaga en la ida de las semifinales del play off. / LaLiga

‘Málaga con el Málaga’

Tras el encuentro de ida de las semifinales del play off de ascenso, el Málaga CF viajó de vuelta rumbo a la Costa del Sol. La ciudad esperaba al cuadro boquerón con el modo cuenta atrás ya activado para la decisiva cita del próximo miércoles.

Con el lema ‘Málaga con el Málaga’, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas iniciativas para mostrar su respaldo al equipo, tiñendo de azul y blanco calles, vehículos municipales, pantallas, edificios y diversos espacios públicos durante unos días que pueden resultar históricos para la hemeroteca del club blanquiazul.

Turno de La Rosaleda

En menos de 72 horas será cuando se decida definitivamente qué equipo logra el billete para la final por el ascenso. Pasado mañana, miércoles 10 de junio, a partir de las 21.00 horas, La Rosaleda acogerá el encuentro de vuelta entre los conjuntos dirigidos por Juanfran Funes y Luis García.

El estadio de Martiricos presentará un lleno absoluto, una circunstancia confirmada desde el pasado viernes por la mañana, y se convertirá en una auténtica caldera para empujar a los blanquiazules. Noventa minutos —o quizá algunos más— en los que todo el templo y toda una ciudad se dejarán la piel para seguir alimentando el sueño del regreso a la máxima categoría nacional.

Ventaja del factor clasificatorio

Además de disputar el segundo partido de la eliminatoria en casa y con el respaldo de una afición entregada, el Málaga CF contará con una ventaja reglamentaria derivada de su mejor clasificación durante la fase regular. Los malagueños finalizaron en la cuarta posición, por delante de una UD Las Palmas que fue quinta. Gracias a ello, en caso de que la eliminatoria llegue igualada al término de la prórroga del encuentro de vuelta, no habrá tanda de penaltis para decidir el vencedor.

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La normativa del play off establece que, tras 120 minutos de juego y con empate en el resultado global, avanzará el equipo mejor clasificado en la liga regular. Por tanto, si el cruce concluye en tablas después del tiempo extra, sería el Málaga CF el conjunto que obtendría el pase a la gran final por el ascenso a Primera División. Tic tac.