Afición
Habrá recibimiento en la previa del decisivo Málaga CF - UD Las Palmas del play off
El miércoles, a partir de las 19.00 horas, se empieza a jugar la vuelta de la semifinal por el ascenso a Primera División, que dejará a blanquiazules o canarios en la gran final
Sí, habrá recibimiento en la llegada del Málaga CF a La Rosaleda el próximo miércoles, antes de enfrentarse a la UD Las Palmas en el partido decisivo de la semifinal del play off a Primera División. Así lo anunció Fondo Sur en sus redes sociales durante la celebración del 0-1 en Gran Canaria, que también dejó a los de Funes un paso más cerca de estar en esa hipotética final.
El miércoles, a partir de las 19.00 horas, empieza el partido en la recta de Tribuna. En realidad no se deja de jugar esta eliminatoria, con la vuelta en un respiro, y con el ambiente que se espera en la ciudad hasta la cita de Martiricos. Si lo de Málaga ha sido prácticamente irreal, lo que se espera a nivel de camisetas por las calles hasta el miércoles tiene pinta de ser apoteósico.
LLeno en La Rosaleda
Las sensaciones previas son espectaculares después de los dos anteriores recibimientos. Miles de personas llenaron cada centímetro cuadrado en los dos recibimientos anteriores para acompañar al Málaga CF en su llegada al estadio. Es cierto que el miércoles, aún a las 19.00 horas, es horario laboral, pero el esfuerzo que va a hacer el malaguismo bien lo merece la posibilidad de aupar al equipo en su posibilidad de estar a dos partidos de Primera.
Además, es una oportunidad única de que los muchos malaguistas que no han podido conseguir una entrada para el partido de vuelta puedan estar cerca del equipo. Estar el miércoles, más allá de los abonados que nunca han fallado, se ha convertido en un auténtico privilegio y quedó todo agotado, aunque con polémica mediante después de los casos de reventa que se han producido.
¿A la tercera va la vencida?
Habrá quien, recurriendo a la mística, lamente que haya un recibimiento. Hay dos precedentes muy claros que llevan a ese pensamiento como son Castellón y Racing de Santander. En el primero perdieron los blanquiazules por 2-3, mientras que en el segundo hubo un empate por 1-1. Es decir en ninguno se ganó -aunque al Málaga CF le sirve un resultado igualado para pasar a la final-.
Ahora bien, hay que recordar los dos impresionantes que se realizaron en la fase de ascenso inolvidable desde Primera RFEF a Segunda División. En la semifinal contra el Celta Fortuna se ganó 2-1 y en la final ante el Nàstic de Tarragona también se venció por el mismo resultado.
Si la historia hay que seguirla, los precedentes de aquel mes de junio mágico de 2024 marcan el camino. Ojalá tengan el mismo resultado en 2026. Aún queda un encuentro que el Málaga CF irá a ganar porque, además de nunca darse por satisfecho, la ventaja no es excesivamente grande como para relajarse lo más mínimo.
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