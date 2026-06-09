Funes, antes del Málaga CF-UD Las Palmas del play off: "Estamos con confianza y con ganas de que llegue el partido"

Juanfran Funes nunca se altera. En la previa de la vuelta de la semifinal por el ascenso a Primera División contra la UD Las Palmas, el técnico de Loja se mostró tranquilo en la sala de prensa de La Rosaleda, consciente de la importancia del partido de este miércoles, a las 21 horas, contra la UD Las Palmas, pero con la confianza de que sus jugadores podrán ejecutar el plan del partido y hacer valer el 0-1 logrado el domingo pasado en el Estadio Gran Canaria.

¿Cómo va la semana?

"Este martes haremos la segunda sesión. El equipo está cansado también por el viaje, llegamos de madrugada. La parte más importante es recuperarlos a nivel físico porque fue un partido muy exigente. La ilusión es máxima y el apoyo es tremendo, eso te da mucha energía. La gente está con mucha confianza y ganas de que llegue el partido".

Críticas de la UD Las Palmas sobre el arbitraje

"Cada uno puede hacer las declaraciones que estime oportunas (por Kirian Rodríguez). Yo lo hablé con Dotor y no me dice exactamente eso; casi justo lo contrario de Kirian: que no paraban de darle, que lo estaban hinchando a palos, que no le pitan el penalti y que Dani Lorenzo terminó con un golpe en la rodilla y ensangrentado. Eso es a lo que se refería: que estaban recibiendo muchas faltas. Por eso Carlos me muestra su sorpresa.

Imagen del partido de ida de semifinales del play off en Las Palmas. / LaLiga

En un momento de tensión, cuando te pones a hablar, no hay nada que recriminar a nadie. Por encima de muchas cosas, vimos un partido muy bonito allí. Creo que es uno de los equipos que mejor fútbol ha hecho este año en Segunda División, con una propuesta preciosa. Ojalá nos encontremos un partido como el del otro día. Tiene que ser una fiesta del fútbol".

Planteamiento de ambos equipos

"Ellos tienen un equipo muy reconocible y eso no es fácil. Si se ponen una camiseta negra, sabemos quiénes son Las Palmas. Eso le da la oportunidad de haber conseguido una temporada muy meritoria. Esa filosofía es la que les ha llevado hasta aquí. Igual no de inicio, pero en algún momento del partido pueden cambiar su estructura. Esos cambios que pueden aparecer no los van a alejar de su filosofía. Intentan asumir la iniciativa y eso será difícil de contener. Son el segundo equipo menos goleado y no por ser un bloque que se mete atrás, sino porque, entre otras cosas, te quitan la pelota y no te dejan atacar, te terminan aplastando con ese sometimiento a los rivales.

Ya hemos hecho algo, pero no lo hemos hecho todo. Ganamos el primer asalto pero ya está, ahora viene el segundo. Nadie gana un combate por ganar un asalto, aquí el que se despiste 10 segundos está en la lona. Nos vamos a enfrentar a un equipo con mucha experiencia y mucho talento. No van a querer regalar nada. Estamos con nuestra gente y tenemos mucha ilusión".

Gestión del resultado a favor

"Cuando se dice que podemos tener ventaja, la igualdad reina en esta categoría. Llegar hasta aquí ha sido carísimo para todos. Eibar y Burgos no pueden estar disfrutando partidos como este y han hecho una gran temporada. Ojalá hagamos los méritos para llegar a una eliminatoria definitiva".

Mensaje para los jugadores

"Todos los partidos los hemos planteado desde el enfoque de salir a ganar, nunca hemos querido especular ni con el resultado, ni solo defender... No sabemos hacer otra cosa. Como estamos en el hábito de hacer eso, para nosotros no será hacer cosas diferentes. Creo que funcionamos peor si hacemos otras cosas. La potencionalidad de nuestros jugadores, que es lo que nos ha traído hasta aquí, y lo que nos tiene que dar la oportunidad de seguir. Lo que nosotros queremos hacer lo tenemos bastante claro".

El Málaga CF celebra su gol en Las Palmas. / LALIGA

Nivel de importancia psicológico

"Si en algo hemos sido claros con los jugadores es que hay que vivir los partidos con pasión, compromiso, ilusión y disfrute. No es por quitarles presión. El camino tendrá que terminar donde termine, pero si el recorrido que hicimos nos mereció la pena, todo lo habrá hecho. Por encima del resultado hay que conectar con los que vienen a vernos. No hay mejor forma de hacerlo que entregarse y ser atrevido y ambicioso. Tenemos un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero ojalá volvamos a disfrutar muchísimo del equipo".

La afición malaguista, en el Estadio Gran Canaria. / LFP

Relajación cero

"Las Palmas es un equipo peligroso, pero hay un añadido y es que ahora sienten que están entre la espada y la pared. Ahí pueden ser más peligrosos. Tendremos que tener personalidad y no relajarnos. Entender que ellos van a dar ese plus que tendremos que contrarrestar porque tienen que darle la vuelta a la eliminatoria y eso los convierte en más peligrosos".

Favoritismo del Málaga CF

"Nos centramos mucho en repetir lo que hemos hecho antes. Si dicen cosas buenas es porque alguna vez ya hicimos algo bueno, pero necesitamos volver a repetirlo más veces. Tenemos la confianza de que podemos hacerlo de nuevo. Edison tardó mil intentos en que una bombilla prendiera. Todos los momentos nos han dado confianza y seguridad. Todo lo que habla la gente nos ha servido, pero tenemos que repetirlo otra vez. Eso no puede servir para confiarnos y pensar que algo bueno que hicimos se va a perpetuar porque las cosas no funcionan así".

Arbitraje

"Entiendo la dificultad del arbitraje, pero nos desconcierta mucho que existe una herramienta que a veces se utiliza y otras veces no. Es importante que haya un uso objetivo de la herramienta, que se deje claro cuándo y en qué circunstancias. No nos vale a posteriori. Él entendía que no era penalti. Pero en otros sitios del terreno de juego ese día y ese árbitro las pitaba. Tiene que quedar más claro todo. Yo no le recriminaba que no pitara el penalti, le dije que utilizara la herramienta para poder ser más justo. El VAR es una herramienta de soporte para el árbitro, si él decide no recurrir, no recurre".

Filosofía del Málaga CF clara, ¿habrá cambio?

"Lo hemos hecho este año también en algunos partidos. Igual os sorprendemos y salimos con línea de tres y dejamos al delantero solo rezando arriba. No creo. No hemos hecho eso, no sabemos hacerlo. Tenemos jugadores que saben hacer cosas muy bien y hay que aprovecharlo. Si llegamos a una situación concreta, habrá que tomar ciertas decisiones. Hay momentos que se hablan y trabajamos con ellos en los entrenamientos porque son aspectos que tienen que tener presentes para situaciones muy concretas. Un funcionamiento diferente durante periodos largos sería equivocarse. Tenemos que confiar en lo que nos trajo hasta aquí: no perder tiempo y no dejar el bloque bajo. Tampoco podemos hacer un análisis egocéntrico, otra cosa es que el rival te lleve a eso, pero de partida no es nuestra idea".

Las Palmas único equipo de Segunda que no ha metido gol al Málaga CF

"La bombilla de Edison viene al pelo. Es un partido distinto. Lo otro eran partidos de Liga, ahora son eliminatorias. En el partido de mañana habrá condicionantes que no se han dado antes y probablemente pasen cosas que no hayan pasado antes".

Noticias relacionadas

¿Qué guion de partido espera?

"Quizá ahora la gestión de la energía es diferente a la ida. El otro día nos sorprendieron con la entrada de Pejiño. Las circunstancias favorecen que haya cambios, pero no se pueden cambiar tantas cosas de un día para otro, sobre todo un equipo como ellos, que tienen una idiosincrasia clara. El devenir del partido determinará los cambios de uno y otro más que ahora marcar un guion de partido. El otro día, en la primera mitad, le pudimos quitar la pelota a Las Palmas por primera vez este año. Será vital que, cuando robemos, estemos acertados en el último tercio. Es verdad que ellos tienen una necesidad que no tenían el otro día. Se van a tener que exponer y ahí tenemos que estar acertados y no precipitarnos. Eso nos puede dar la eliminatoria".