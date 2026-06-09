La hostelería podrá sacar los televisores a sus terrazas para seguir el play off del Málaga CF ante la UD Las Palmas

La afición malaguista que no haya podido conseguir entradas para estar en La Rosaleda durante el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso podrá reunirse para seguir el encuentro en las terrazas y veladores en establecimientos de hostelería de la ciudad. La Junta de Gobierno local lanzó un comunicado en la mañana de este martes en el que confirmaba la autorización extraordinaria para que los bares y restaurantes puedan sacar las pantallas en lo que le reste al Málaga CF de la fase de promoción.

Este permiso se ha producido después de que LaLiga haya vuelto a denegar al Ayuntamiento que se puedan seguir los encuentros a través de pantallas gigantes, ya que tienen sus derechos y licencias para seguir toda la temporada.

Comunicado de la Junta de Gobierno local

"En otro orden de asuntos, se ha aprobado la autorización extraordinaria, a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), de la instalación de equipos audiovisuales en terrazas y veladores en establecimientos de hostelería, de manera provisional, para la retransmisión de los partidos de la fase de play-off de ascenso a Primera División que está disputando el Málaga CF.

La autorización permite, de manera excepcional, que se instalen equipos audiovisuales en aquellos establecimientos que cuenten con autorización en vigor sobre sus terrazas y veladores, sin adosar al televisor o equipo audiovisual amplificadores de sonido, altavoces externos o cualquier otro elemento de reproducción acústica ajeno al propio aparato. Asimismo, el uso de los equipos se limitará exclusivamente a la retransmisión en directo de cada partido, por lo que se deberán apagar los equipos en el momento de la finalización del encuentro, a las 23:00 horas, salvo prórroga.

En ningún caso se podrá ampliar el horario autorizado de cierre de la terraza del establecimiento. En este sentido, también se ha aprobado el expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la retransmisión en directo de los partidos oficiales del play-off de ascenso a través de las pantallas de televisión en las terrazas y veladores autorizados, dado el interés prevalente de carácter social y deportivo".

Borja Vivas, Concejal de Deportes de Málaga. / L.O

Refuerzo del transporte público

El Ayuntamiento también ha reforzado el transporte público este miércoles 10 de junio (21.00 horas) con motivo de la vuelta de las semifinales del play off de ascenso en el que el Málaga CF recibe a la UD Las Palmas. Las líneas 2 y 15, que prestan servicio en las intermediaciones del estadio, contarán con vehículos adicionales para atender el incremento previsto de la demanda y aumentar la frecuencia. Este refuerzo tiene como objetivo facilitar los desplazamientos de los aficionados y usuarios que se dirijan al entorno del templo del fútbol malagueño, así como mejorar la capacidad de transporte público antes y después del partido.

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En concreto, las líneas 2 y 15 contarán con vehículos adicionales para atender el incremento previsto de la demanda y garantizar una mejor frecuencia de paso durante las horas de mayor afluencia. Para consultar horarios, recorridos e información actualizada sobre el servicio, los usuarios pueden consultar tanto la web como la app de la EMT.