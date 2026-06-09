Málaga CF y Las Palmas, 70 horas después

70 horas después de la primera cita, Málaga CF y Las Palmas se van a ver de nuevo las caras para decidir este miércoles la segunda semifinal del play off de ascenso a Primera División. 70 horas o, lo que es lo mismo, tres días. Una anomalía en LaLiga Hypermotion en toda regla que pone a prueba la resistencia física y la profundidad de armarios de ambas plantillas para estar a solo dos encuentros de Primera División.

Cuatro días de semifinal

Lo cierto es que jugar en junio, once meses después de que empezaran ambos equipos sus respectivas pretemporadas, dos partidos en cuestión de cuatro días no es plato de buen gusto ni para Juanfran Funes ni para Luis García. Sin embargo, es el regalo envenenado que les ha presentado este bendito play off: la ida de la semifinal un domingo, la vuelta un miércoles y ojo porque el ganador volverá a jugar este domingo la ida de la final con un día menos de descanso que su rival.

Funes podría dar entrada a nuevos jugadores de inicio en La Rosaleda. / LaLiga

Además, a ambos les viene en un mal momento de la enfermería. El Málaga CF tenía de baja a Haitam, Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor, y ahora se les unirá en el parte Einar Galilea después de retirarse este domingo por un problema en los isquiotibiales. No anda corto tampoco el cuadro canario con Sergio Barcia, Viti Rozada, Enzo Loiodice, Ale García, Jeremía Recoba y el exblanquiazul Sandro Ramírez como ausencias.

¿Rotaciones?

Es ahí donde entra la partida de ajedrez que va a marcar el partido de este miércoles. No fue casualidad que Joaquín, por ejemplo, saliera desde el banquillo en la isla. Tampoco que tres de los cinco sustituidos fueran Dani Lorenzo, Chupe y Dotor. Precisamente, el marbellí confesó después ante los medios haber pactado con Funes un tiempo exacto sobre el césped para seguir acumulando ritmo y a la vez ser importante en La Rosaleda.

¿Significa eso que el resto podrían salir como suplentes? Hay casos y casos, según también vaya el proceso de recuperación en los dos entrenamientos previos al encuentro. Rafa Rodríguez podría entrar de inicio para sustituir, por ejemplo, a Izan Merino, que fue el único de la medular en jugar los primeros 90 minutos de la eliminatoria. ¿Larrubia puede ser otra de las rotaciones? Habrá que vigilar la carga muy de cerca.

Parece que menos margen de decisión tiene Luis García con el objetivo de hacer en La Rosaleda algo que no ha hecho esta temporada frente al Málaga CF: marcarle dos goles a Alfonso Herrero como mínimo. Dio entrada a Pejiño por Estanis en Gran Canaria, además del resto del bloque titular. No parece que Jonathan Viera esté para entrar de titular y habrá que ver qué es lo que ocurre con Jesé, que hizo público su enfado con el cambio.

Respuesta de Las Palmas

Lo que sí se espera por pura necesidad es una reacción inmediata por parte de los canarios porque no les vale el resultado con el que viajan este martes hasta Martiricos. Funes le ganó la primera batalla táctica a Luis García y debe ser él quien reajuste ahora sus piezas, a nivel mental y también futbolístico, para volver a sacar a flote las virtudes que el Málaga CF se encargó de ocultar por completo.

Al final, el 1-0 en favor de los blanquiazules es un resultado muy corto, aunque la ventaja de la cuarta posición sí que da un respiro y obliga a Las Palmas a marcar dos goles más que su rival si quiere enfrentarse al Almería o al Castellón. Precisamente, debe hacerlo en un estadio que promete vivir una noche inolvidable y que quiere reescribir su historial en los play offs de ascenso a Primera División. Siete años después tiene la gran oportunidad.