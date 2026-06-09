Plantilla
Así está la plantilla del Málaga CF, antes de recibir a la UD Las Palmas en el play off de ascenso: "Tiene que venir San Pedro para que Einar pueda jugar"
Juanfran Funes descarta a Galilea, aunque mantiene el optimismo con Haitam y Dorrio para una hipotética final
El Málaga CF se mantiene completamente centrado en sellar el pase a la gran final por el ascenso a Primera División. Para ello, antes tiene que librar la segunda batalla ante la UD Las Palmas, esta vez en La Rosaleda. El conjunto de Martiricos regresó al trabajo este lunes tras vencer en el Gran Canaria Estadio con un importante 0-1. Sin embargo, la pega de la cita se sacó en Einar Galilea, que tuvo que abandonar el duelo antes del fin de la primera parte por una molestia en los isquiotibiales. Juanfran Funes habló en la rueda de prensa previa al choque de este miércoles sobre el estado físico de su plantilla. Junto al central vasco, a quien descarta, también mencionó a Haitam y a Dorrio.
Funes, sobre la presencia de Einar Galilea en la vuelta ante Las Palmas
"La verdad es que tuvo problemas físicos y tuvo que retirarse. Hoy le podrán realizar más pruebas, pero tiene que venir San Pedro a echar una mano aquí para que Einar pueda jugar mañana. Va a ser muy difícil que pueda participar en el partido. Esperemos que sea lo menos posible. No sé si podrá volver a participar este año; nos gustaría, pero va a ser muy difícil que pueda hacerlo. Montero y Recio lo han hecho muy bien. Es un puesto que tenemos bien cubierto. Cero dudas con respecto a que pueda influirnos", explicó sobre la ausencia de Galilea.
Haitam y Dorrio
A falta del entrenamiento de este martes a las 19.00 horas, el técnico de Loja avisó de que diversos pupilos presentan molestias. Aunque, aclaró, espera que para mañana no haya más de tres jugadores que no estén disponibles. "Si el partido se hubiese jugado el lunes, hay 10 jugadores que no habrían podido disputarlo. Si el partido se jugase hoy, igual; ahora, cuando vengan esta tarde, podría deciros que 4, 5 o 6 no podrían haber jugado el partido. Si el partido se juega mañana, espero que no haya más de 2 o 3 que no puedan jugarlo. Con Haitam y Dorrio somos optimistas. Sabemos que para mañana no los vamos a recuperar, pero sí pensamos que quizá para la siguiente eliminatoria, en caso de que fuésemos capaces de pasar esta, ya podríamos conseguir que estuviesen."
Sin embargo, calificó como "temeridad" centrarse en la presencia de Haitam y Dorrio para una hipotética final, que "igual ni siquiera existe". Y volvió a recordar que el equipo está "muy centrado en este partido; todo lo demás ya será después". Ambos extremos siguen enfocados en sus respectivas recuperaciones.
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