Rival del play off
La UD Las Palmas no se rinde: viaje en vuelo chárter y cuartel general en Torremolinos
La expedición canaria llega este martes a la Costa del Sol dispuestos a vender cara la derrota en la eliminatoria
En vuelo chárter y dispuestos a dar batalla hasta el final. La UD Las Palmas de Luis García Fernández se desplaza este martes por la tarde en vuelo chárter al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y pasará la noche en un hotel de Torremolinos, a menos de 20 kilómetros del estadio. El miércoles y desde las 21.00 horas, el cuadro amarillo buscará hacer sufrir a un Málaga CF que afronta el partido con la ventaja del 0-1 logrado el domingo en la ida, en el Estadio Gran Canaria.
Los canarios están dispuestos a vender cara su eliminación, pero es verdad que el equipo de Funes tiene una ventaja muy grande porque tiene que perder por dos goles para quedar eliminado ya que en caso de empate en el global de la eliminatoria, prórroga incluida, pasará el Málaga CF por haber quedado mejor clasificado en la Liga Regular.
Entrenamiento antes del viaje
El plantel de la UD Las Palmas se ejercita este martes a las 14.00 horas y almorzará después en las instalaciones de su Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Partirá después en "guagua" hacia el Aeropuerto de Gran Canaria y volará a Málaga para aterrizar sobre las 21.00 horas. La vuelta está prevista para justo después del partido, la madrugada del jueves.
Afición amarilla
El rival del Málaga CF en esta semifinal por el ascenso no estará solo. Habrá 300 fieles amarillos en un feudo donde no pierde el Málaga contra la UD desde el 22 de agosto de 2022 (0-4).
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