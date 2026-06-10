Previa
Las posibles alineaciones del Málaga CF - UD Las Palmas, definitivo para la final del play off
Ambos equipos van a introducir novedades para saltar al césped de La Rosaleda con respecto a Gran Canaria, algunos obligados como es el caso de Montero tras la lesión de Galilea
70 horas después de la primera contienda, Málaga CF y Las Palmas se vuelven a ver las caras en un escenario como La Rosaleda que va a decidir quién de los dos juega la final del play off por el ascenso contra el Almería. Antes, a los blanquiazules les toca defender ese 1-0 a favor y el factor campo con una gestión física que puede plantear cambios de cara a los dos onces iniciales.
Málaga CF
¿Sustituciones en el Málaga CF? Funes siempre puede tener algo guardado. En la ida fue Ochoa y ahora podría ser cualquier otra variante: un cambio de cromos o incluso plantear la doble punta. Habrá que ver esos jugadores que llegan más justos que podrían ser una pieza fundamental a partir del descanso.
Le ocurrió a Joaquín en la ida y se espera que esté de inicio en la vuelta. Otro de los cambios asegurados es Montero por el lesionado Einar Galilea. Hay que tener en cuenta que algunos de los cambios fueron Dotor, Chupe y Dani Lorenzo. No obstante, Rafa Rodríguez podría ser una baza importante para darle físico al centro del campo. Ahora bien, es tan grande lo que está en juego que las piernas van a dejar de ser un problema.
UD Las Palmas
Luis García también podría dar entrada a dos cambios. El primero es prácticamente a la desesperada, la vuelta de Sergio Barcia al once inicial. Junto a Mika Mármol ha formado la mejor dupla de centrales del equipo canario. Sin embargo, ha estado el último mes apartado por una lesión muscular. No llegó para el partido de ida y para la vuelta es algo parecido a un acto de fe. "Si hay un momento para arriesgar, es ahora", señaló el técnico en la previa.
La otra modificación con respecto al domingo puede ser Estanis Pedrola. Salió en la segunda parte en Gran Canaria después de dar paso a Pejiño en el once. El parte de bajas con Viti Rozada, Enzo Loiodice, Ale García, Sandro Ramírez y Jeremía Recoba no le da mucho margen para realizar cambios.
Posibles alineaciones del Málaga CF - UD Las Palmas
Málaga CF: Alfonso Herrero, Puga, Murillo, Montero, Rafita, Izan Merino, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Larrubia, Joaquín y Chupe.
UD Las Palmas: Dinko Horkas, Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Lorenzo Amatucci, Kirian Rodríguez, Manu Fuster, Miyashiro, Estanis Pedrola y Jesé Rodríguez.
Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano).
Estadio: La Rosaleda.
Hora: 21:00.
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