El árbitro del Málaga CF - UD Las Palmas: dos rojas y el VAR en su último paso por La Rosaleda

Rafael Sánchez López ha sido el elegido por la Federación para arbitrar este miércoles, a partir de las 21.00 horas, la vuelta de la semifinal del play off de ascenso entre Málaga CF y Las Palmas. Hay muchísimo en juego y va a haber muchos focos sobre su figura, especialmente después del papel de Fuentes Molina que no contentó a ninguno de los dos equipos.

El arbitraje está sobre la mesa. Ni siquiera los blanquiazules, que ganaron con el gol de Larrubia, se marcharon contentos. Funes y los suyos se quejaron de un penalti clamoroso sobre Dotor que ni siquiera fueron a revisar. En el lado canario, tanto Luis García como Kirian se quejaron públicamente de las cartulinas amarillas recibidas -únicamente dos- y del criterio para señalar las faltas.

Fuentes Molina fue protagonista en el partido de ida. / LaLiga

Precedentes del árbitro

El último encuentro del Málaga CF con Sánchez López tuvo cierta polémica. Fue el partido frente al Sporting de Gijón en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. El equipo blanquiazul remontó aquel día 2-1 con aquel gol de Joaquín. No obstante, el colegiado murciano fue bastante protagonista. Primero, por una roja de Dubasin que necesitó de la llama del VAR después de que el catalán impactara con los tacos en la cara de Murillo. Además, también expulsó a Dotor tras cortar una contra.

En total, los blanquiazules tienen un balance de cinco victorias (0-1 frente al Castellón, 2020/21; 1-0 contra el Tenerife, 2021/22; 0-1 con el Alcorcón, 2021/22; 3-0 ante el Eldense, 2024/25; y el último 2-1 frente al Sporting), además de dos derrotas (4-0 en el campo de la Ponferradina, 2021/22; y 2-0 también en la visita al Leganés, 2025/26).

El bagaje de Las Palmas es un poco más amplio: cuatro victorias (2-3 frente al Vélez en Copa, 2021/22; 0-1 contra el Lugo, 2022/23; 2-1 recibiendo al Mirandés, 2022/23; y 1-2 este curso ante el Cádiz), dos empates (0-0 en la visita de Copa a La Nucía, 2022/23; y 0-0 también esta temporada contra el Burgos) y dos derrotas (4-0 contra el Castellón, 2020/21; y 4-2 ante el Mirandés, 2021/22).

A un paso de la final

En definitiva, queda un partido para que se decida cuál es la final por el play off de ascenso. El Málaga CF defiende un resultado a favor y Las Palmas cree en la remontada. También se la juega Sánchez López, en plena lucha por ascender él también a Primera División.