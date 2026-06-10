Málaga CF - UD Las Palmas: a las 21 horas, una ciudad entera

Las agujas del reloj ya muestran su particular carrera hacia, en este afortunado caso, las 21.00 horas de un miércoles que pasará, pase lo que pase, a la historia blanquiazul. Los jugadores, el staff y, por supuesto, la afición del Málaga CF pondrán toda su energía para que la hemeroteca acabe reflejando la cita entre las páginas doradas de una narrativa que más que escribirse se siente.

Objetivo: Primera División

El encuentro supone la vuelta de unas semifinales cuyo premio es, nada más y nada menos, que el billete para la eliminatoria definitiva para devolver al conjunto de Martiricos a donde pertenece: Primera División.

Apenas 70 horas después del duelo de ida en Gran Canaria (0-1), la partida continúa en una Rosaleda que espera, recibimiento incluido (19.00h), a rebosar. La Costa del Sol está completamente volcada con el sueño y Funes tiene claro cómo mover sus fichas para que el físico de los suyos permita rematar la renta conseguida el pasado domingo que, junto con la ventaja clasificatoria, sea el movimiento definitivo para concluir la partida ante la UD Las Palmas.

Rotaciones y bajas

La profundidad de banquillo de ambos conjuntos será clave, por eso en Las Islas el dibujo del césped se movió en torno a 180 minutos y no solo 90. El vencedor de la eliminatoria no tendrá mucho más tiempo para reponerse de cara a la ansiada final, con un día menos de descanso que la UD Almería, rival con plaza ya confirmada. Por eso merece la pena cada gota de sudor, cada aliento, cada esprint forzado. El propio técnico del conjunto malagueño lo decía en la previa: «es una temeridad centrarse en una final que igual ni siquiera existe». Sí lo hace el ahora y la agenda marca en rojo el 10 de junio.

Einar Galilea, durante un entrenamiento en pretemporada. / Málaga CF

Eso sí, la enfermería no da tregua a ninguno. Einar Galilea, que tuvo que retirarse en el primer choque antes del descanso por un problema en los isquiotibiales, no llegará a tiempo. Tampoco Haitam y Dorrio, que no quedan descartados para una hipotética finalísima. Por su parte, Juanpe, Luismi y Pastor siguen en sus procesos de recuperación a largo plazo. El cuadro canario no contará con Sergio Barcia, Viti Rozada, Enzo Loiodice, Ale García, Jeremía Recoba y el exblanquiazul Sandro Ramírez. Todas bajas que se hacen aún más notar cuando el calendario se comprime tanto como este play off obliga.

Reto para la UD Las Palmas

Los de Luis García llegarán con necesidad imperativa de reacción. Arropados por unos 300 fieles. Las Palmas buscará reencontrar lo que el equipo malaguista ha sabido neutralizar. Los amarillos son el único equipo de Segunda que no ha batido a Alfonso Herrero esta temporada (0-1, 2-0 y 0-1). Tampoco gana en el templo malagueño desde el 22/08 de 2022 (0-4). Están hambrientos, pero los boquerones llevan ocho años esperando su ración de la máxima categoría.

Kirian y Rafa Rodríguez pugnan por un balón en el UD Las Palmas - Málaga CF. / Málaga CF

'Málaga con el Málaga'

No habrá pantallas gigantes, pero la ciudad también jugará desde fuera del estadio. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la instalación de pantallas en la hostelería para seguir la fase de ascenso del equipo, mientras que el transporte público será reforzado para facilitar los desplazamientos hacia Martiricos.

Medidas que reflejan una realidad evidente: Málaga entera se ha puesto la camiseta blanquiazul. La noche promete emociones fuertes, pero también la imagen de una provincia unida detrás de un mismo escudo. El reloj ya corre. Ahora le toca hablar a La Rosaleda.