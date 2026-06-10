Las notas de los jugadores del Málaga CF en la vuelta de la semifinal contra la UD Las Palmas

El Málaga CF empató 1-1 frente a Las Palmas y estará en la gran final por el ascenso de Primera División. Lo hizo después de un partido en el que supo sufrir, disfrutó atacando y defendiendo y encontró en los cambios oxígeno para terminar ganando. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) Se llevó un doble susto de Jesé: el gol del minuto 3 y la pierna que le dejó impactando en su cabeza cuando salía a por el balón. Se mantuvo firme, evitó cualquier duda en el tramo final y afronta otro reto ante el Almería.

Puga (8) Se rehizo del partido de ida. Mucho más físico, más activo y más certero en ataque. Resistió en defensa plantando el cuerpo y detectó espacios inteligentes por dentro para sacar el balón por el interior. Sacó un balón casi sobre la línea de valor gol.

Murillo (9) Otro partido de absoluto muro. Arriesgó con balón cuando vio que el equipo no tenía tantas ideas para adentrarse en las costuras de Las Palmas. Solo tuvo un error atrás en una carrera que le ganó Jesé. Fue una suerte verlo defender.

Montero (8) Tocó el balón con la mano de forma incomprensible porque creía que había falta, pero cerró rápido ese capítulo y con mucho acierto para resetear a un gran nivel. También disfrutó defendiendo al final. Terminó llorando por el suelo.

Rafita (8) A 10 de junio, se le nota fresquísimo. Fue uno de los jugadores con mayor continuidad. Es cierto que el gol canario viene después de que le pillen la espalda, pero cerró la puerta. Muy bien en ataque, alternándose con Joaquín. Presumió de conducciones para sacar el balón.

Izan Merino (7) Funes optó por cambiarle en el minuto 70, quizás por falta de gasolina. No dio la sensación porque se hizo muy grande para abarcar todo el campo posible. La entrada de Viera le obligó a trabajar de más con la superioridad rival en el centro del campo.

Dani Lorenzo (8) Tuvo momentos de desconcierto que él mismo lamentó, pero sienta las bases de la tranquilidad. El balón va atado a su pie. Reparte a lo largo y ancho del campo sin renunciar a un mínimo de esfuerzo.

Dotor (8) Recuperó muchas posesiones de valor en los últimos minutos, todos los balones que se quedaban sueltos eran para él. El cuentakilómetros sigue creciendo, a la vez que gana protagonismo con el balón.

Joaquín (9) Un gol suyo ha clasificado sin prórrogas a su Málaga CF para jugar la final por el ascenso. Dudó por momentos entre regatear y centrar, inició la segunda mitad con un disparo y al segundo obró la locura en La Rosaleda.

Larrubia (8) Va a jugar una final por el ascenso con su Málaga CF. Tuvo la oportunidad de cerrar el partido y él mismo se tiró al suelo para lamentarlo. El derroche que hace para recuperar balones cada vez que pierde uno es impresionante.

Chupe (8) Sin tocar en exceso el balón, porque el equipo no lo buscó tanto, estuvo providencial. Volvió a anular a Mika Mármol en la salida del balón. Tuvo un cabezazo que obligó a una gran parada de Horkas. Sin marcar un gol, ha sido clave en esta eliminatoria.

Suplentes

Rafa Rodríguez (7) Es impresionante la evolución que ha tenido esta temporada. Dirige al equipo desde el pivote. Fue el que inició la jugada del gol desde atrás. Se ha convertido en el número 12/13 de Funes.

Niño (7) Bregó con los centrales, le buscó el equipo. Corrió como el que más para presionar con el último objetivo de celebrar y vestirse de boquerón. Su tiro le deja el balón a Joaquín para marcar.

Ramón (6) Hubiese sido poético que el gol que ratificaba la final por el ascenso hubiese sido tuyo. La tuvo. Templó las pulsaciones. Es uno de los que más se merece estar aquí.

Brasanac (6) Corrió y presionó como si tuviera 25 años y como si nunca hubiese jugado en Primera. Forzó varias acciones positivas.