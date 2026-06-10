LaLiga Hypermotion
Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación
Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada, así como la clasificación y los partidos que separan al Málaga CF del ansiado ascenso
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada.
La final por el ascenso:
Los resultados del Málaga CF en LaLiga Hypermotion
Vuelta de las semifinales
- Crónica del partido | Fotos | Notas de los jugadores | Minuto a minuto | Rueda de prensa
Ida de las semifinales
42ª jornada
41ª jornada
40ª jornada
39ª jornada
38ª jornada
37ª jornada
36ª jornada
35ª jornada
34ª jornada
33ª jornada
32ª jornada
31ª jornada
30ª jornada
29ª jornada
28ª jornada
27ª jornada
26ª jornada
25ª jornada
24ª jornada
23ª jornada
22ª jornada
21ª jornada
20ª jornada
19ª jornada
18ª jornada
17ª jornada
16ª jornada
15ª jornada
14ª jornada
13ª jornada
12ª jornada
11ª jornada
10ª jornada
9ª jornada
8ª jornada
7ª jornada
6ª jornada
5ª jornada
4ª jornada
3ª jornada
2ª jornada
1ª jornada
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol
- El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles
- Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana
- Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
- El chiringuito de Málaga que empezó hace 60 años con una carpa de circo y ahora es un símbolo de la cocina mediterránea: tiene el mejor pescaíto frito, paella y espetos