Recibimiento de play off para el Málaga CF en La Rosaleda antes de la vuelta con la UD Las Palmas

La Rosaleda volvió a vestirse de gala para una de esos días que pueden marcar una época. La afición del Málaga CF respondió una vez más a la llamada de su equipo y protagonizó un espectacular recibimiento en la previa del encuentro de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Primera División frente a la UD Las Palmas.

La afición del Málaga CF recibe a su equipo en La Rosaleda, antes del decisivo partido contra Las Palmas / Álex Zea

Miles de malaguistas esperaron a la llegada del autobús blanquiazul

Miles de malaguistas se dieron cita desde bastante antes de las 19:00 horas en la Recta de Tribuna para esperar la llegada del autobús blanquiazul. Pese a tratarse de una jornada laboral y de una hora poco favorable para muchos aficionados, las bufandas al viento, las camisetas blanquiazules y los cánticos de aliento no faltaron en los aledaños de Martiricos. La ilusión por volver a la élite del fútbol español fue más fuerte que cualquier inconveniente.

El conjunto dirigido por Juanfran Funes llega al choque con la ventaja obtenida el pasado domingo en Gran Canaria, donde venció por 0-1 a la UD Las Palmas, pero la afición quiso dejar claro que el partido también se juega desde la grada. El exterior de La Rosaleda quedó completamente colapsado por una marea blanquiazul entregada a sus futbolistas y al sueño compartido del ascenso.

Unión entre el equipo y la afición

La espera se transformó en una auténtica locura cuando apareció la parte delantera del autobús del Málaga CF. El estruendo de los aficionados y el humo de las bengalas acompañaron a los jugadores en su entrada al estadio. Los "bichos" intentaban devolver el cariño con saludos aquellos que nunca han dejado de creer. En el interior del estadio Dioni, Kevin y Manu Molina también se dejaron ver en ese momento de apoyo masivo.

Tercer recibimiento en La Rosaleda de la temporada

No es la primera vez que el templo malaguista y sus alrededores ofrecen una imagen semejante esta temporada. Hace apenas unas semanas ya se vivieron recibimientos multitudinarios ante el Castellón y en el último partido de la fase regular como local frente al Racing. Al igual que ocurrió la última vez, las vallas volvieron a estar presentes para garantizar la seguridad, aunque permitiendo un amplio margen de movimiento a los aficionados.

Una vez más, el malaguismo demostró que sabe estar a la altura de las grandes citas. La energía y la confianza transmitida a los jugadores no va a faltar, ahora toca cumplir sobre el césped.