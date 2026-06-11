Fondo Sur convoca el recibimiento de la gran final por el ascenso entre Málaga CF y UD Almería

Al Málaga CF le queda un partido en La Rosaleda, el más importante de toda la temporada, y ya está confirmado: Fondo Sur ha convocado el último recibimiento del curso en el estadio de La Rosaleda para llevar en volandas a los blanquiazules hacia el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División. Se avecina un domingo largo e importantísimo para poner en marcha una eliminatoria que puede cambiar el futuro deportivo de la ciudad.

El último recibimiento en La Rosaleda

Han sido tres recibimientos los que ha protagonizado la afición y a cada cual más multitudinario. Este domingo, otra vez, a partir de las 19.00 horas. Este último, antes de arrancar la vuelta de la semifinal contra Las Palmas, volvió a poner al Málaga CF en el foco de la conversación a nivel nacional. Todo el mundo reconoce que el Málaga CF debe estar en Primera División, pero es el fútbol el que debe dictar su última palabra.

Lo cierto es que estos encuentros ya han traspasado fronteras inimaginables. El miércoles acudieron aficionados que no tenían entradas y que ni siquiera tenían entradas para poder entrar al partido frente a Las Palmas. Ahora, contra el Almería, Fondo Sur ha elevado el listón. Además de la quedada tradicional, también citan a la afición a las 14.00 horas para iniciar la previa del encuentro con una paella. Dos horas más tarde amenizará la espera el DJ Koke Gálvez.

¿A la cuarta va la vencida?

Será la gran oportunidad de cerrar el ciclo de recibimientos de esta temporada y al fin conseguir una victoria. Esta tendría un valor fundamental a la espera de lo que ocurra en la segunda mitad del derbi andaluz. Hasta el momento, en ninguno de los tres anteriores se consiguió ganar: 2-3 ante el Castellón, 1-1 contra el Racing de Santander y el último 1-1 frente a Las Palmas.

Pase lo que pase, servirá para echar al cierre a una temporada como local que va a dejar imágenes inolvidables y que se van a llevar tanto el club como el malaguismo para toda la vida. Este domingo, desde las 14.00 horas, la afición se concentrará para vivir una previa muy especial. Desde las 19.00 horas, en la recta de Tribuna, el momento de la verdad para recibir al equipo.