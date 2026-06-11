Funes, tras la clasificación del Málaga CF a la final: "La Rosaleda nos ha llevado en volandas y nos ha permitido mantenernos"

El Málaga CF tenía una misión este 10 de junio y así la completó. El conjunto de Juanfran Funes certificó en la vuelta con la UD Las Palmas en La Rosaleda (1-1) su presencia en la final por el ascenso a Primera División. El técnico de Loja habló tras la clasificación en rueda de prensa, donde reconoció la importancia que ha tenido para los suyos saber mantener la tranquilidad.

El Málaga CF celebrando el gol del Joaquín en el play off contra Las Palmas. / Álex Zea / LMA

Valoración del partido

"Ya sabíamos que de fácil no tenía nada. Quiero poner en valor que recibimos un golpe muy fuerte al inicio y que, mentalmente, no nos hemos destruido. Los números dicen que hemos sido muy superiores, pero quiero aprovechar para felicitar a Las Palmas. Qué bonito es ver cómo un equipo, manteniendo una misma idea, ha sido capaz de llevarnos al límite. Nos costó mucho identificar, ante su línea de cinco, los momentos para generar esas rupturas; nos cerraron muy bien. También quiero felicitarlos en ataque. La entrada de Viera hizo que supieran ocupar muy bien los espacios. Felicitarlos a ellos. Qué bonito es ver a un equipo como Las Palmas, a pesar de todo lo que han pasado y de este partido".

Partido de play off sacado con nota

"Qué rápido se hacen mayores... Ha sido espectacular. Creo que lo más importante ha sido cómo, después de recibir ese varapalo en casa, La Rosaleda nos ha llevado en volandas hasta el final y nos ha permitido mantenernos en el partido. Eso nos dio la oportunidad de estar un poco más tranquilos. Ajustamos algunas cosas y entendieron aspectos para que todo saliese bien. No queríamos una prórroga porque nos comprometía, ni llegar al minuto 80 con un 0-1. Por eso volvimos a apostar por dos puntas y, al ponernos por delante, regresamos a los tres por dentro".

Encuentro duro, con rifirrafes

"Esa parte era muy importante y han demostrado mucha veteranía. Ha habido un momento en el que ellos no querían jugar y hemos sabido mantenernos. Es asombroso que, después de ver el partido, la amarilla por perder tiempo sea para Alfonso Herrero. Hoy han hecho algo que, cuando no te están dando la oportunidad de que aparezca el ritmo —algo que también depende del árbitro—, hace que mantener la calma sea crucial. Lo habíamos hablado. Ha sido algo precioso lo que hemos vivido hoy y, lo mejor de todo, nos hemos regalado la oportunidad, todos los malaguistas, de volver a vivirlo".

Compromiso del equipo

"El compromiso del equipo está fuera de toda duda. Esta eliminatoria tiene una dificultad añadida: la energía no es inagotable y los espacios de tiempo entre partido son muy cortos. Los cambios no los haces por cuestiones tácticas, casi los haces por descarte. Ha sido memorable el esfuerzo de todos y quiero felicitarlos. Vamos a tener un día menos que el Almería y los que tenemos debemos aprovecharlos bien".

¿Cómo está Funes?

"Estoy muy orgulloso de ver que tanta gente está disfrutando tanto. Nos vamos a llevar para siempre el recuerdo de cómo nos hemos multiplicado esta semana. Lo pedí al llegar. Qué bonito es lo que se vive hoy aquí: tantos colegios de Málaga grabando vídeos con las camisetas, la grada espectacular. Luis García me ha dicho que es increíble el ambiente que teníamos. Es una semilla que va a florecer con fuerza. Ocurrió ya con el ascenso en el 122; quizá allí empezó todo. Es muy importante por lo que se vive ahora y por lo que se está creando para el futuro".

Juanfran Funes en el banquillo del Málaga CF ante la UD Las Palmas. / Álex Zea

Cambios trascendentes

"Hoy, en la gestión de los cambios, había algo especial: el partido podía durar 30 minutos más. Les hemos dicho que un segundo del partido podían cambiar sus vidas y las de todos, así que lo tenían que vivir con energía y sin guardarse nada. Los que entran lo hacen con una convicción tremenda; si no, te quedas en la mediocridad. Esto no es casualidad. Se abre el telón y vemos a los que juegan, pero cuando se baja me gustaría que se viera el nivel al que están entrenando también los que llevan tiempo sin jugar. Eso es muy emocionante. Me gustaría que la gente pudiera vivirlo. Quiero agradecerles la predisposición desde el lugar que ocupan; de otra forma no estaríamos aquí ahora".

Mensaje a los jugadores en el descanso

"Lo más importante ha sido transmitirles tranquilidad. Había que ajustar algunas cosas, pero también evitar que apareciese la desesperación. Había que transmitir calma para no contagiar esa ansiedad ni permitir que ellos la percibieran. Se trataba de demostrar que teníamos tranquilidad y que, desde ahí, íbamos a tomar mejores decisiones. Seguramente, por ese error tan tempranero y por el nivel del partido, tenían un ruido mental que no ayuda. Ha habido veces en las que hemos querido tirarnos por el precipicio y ellos ni siquiera han pensado cuántos metros había; se han lanzado sin dudarlo una vez y otra. Hoy ha sido una más y eso también ha sido muy importante para nosotros".

Padres de Funes en La Rosaleda

"Tengo que decir que aquí, en casa, creo que no han faltado ningún día; vienen habitualmente. Para ellos vivir algo así es muy bonito. Mi padre también venía a los partidos del filial. Para la familia es algo muy especial. Ejemplifica lo que pueden representar los familiares de los jugadores y la afición. Me mandó una carta un aficionado contándome que su padre lo había traído durante muchos años a La Rosaleda y que ahora es él quien trae a su padre y a su hijo. Esa es una parte muy bonita de lo que se vive aquí. Un pintor disfruta mucho con su obra, pero el reconocimiento más grande es que otros la disfruten y la contemplen. Los jugadores quieren que las personas que vengan al campo disfruten y se diviertan".

¿Hasta qué punto cambia que ahora la ida sea en La Rosaleda?

"Hemos vivido eliminatorias de todos los colores. Aquí hay un aspecto en el que tenemos que detenernos. Pensar que, si empatamos, pasan ellos, solo es cierto si el empate se produce en la prórroga. Ahí no nos podemos equivocar. Un 0-0 en el minuto 90 no te elimina en el segundo partido; tenemos que tener eso claro. Habrá una prórroga si llegamos a ese momento. Es algo muy largo y debemos mantener la tranquilidad. Hay que saber que el Almería es un equipo que, cuando golpea, lo hace fuerte; tiene mucha calidad. Pero también hemos vivido situaciones en las que hemos sido capaces de hacerle daño y estamos convencidos de que vamos a hacer una gran eliminatoria".