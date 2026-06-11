Una noche inolvidable del Málaga CF en La Rosaleda para seguir soñando con Primera División

Hay muchas noches de La Rosaleda grabadas en la memoria colectiva. Son muchos momentos históricos los que ha vivido el Málaga CF con los suyos: noches de Champions, ascensos, victorias ante los grandes, permanencias... Sin embargo, la de este miércoles para colocar al 'Funesbuque' en la final del play off por subir a Primera División va a ocupar, sin ningún tipo de dudas, un lugar muy especial.

El malaguismo está viviendo un tramo inolvidable. Es dificilísimo pasear estos días por alguna calle y no ver algún símbolo blanquiazul. Los colegios están promoviendo que los alumnos vayan con la camiseta del Málaga CF, las banderas inundan cualquier balón, hay gente de blanquiazul en cualquier rincón y, además, son muchas las tiendas y los organismos públicos que se están vistiendo con los colores de Martiricos.

Beatriz Tocón

Una previa muy especial

Con ese germen de las horas previas, La Rosaleda tenía un ambientazo asegurado. El público neutral volvió a prendarse del recibimiento desde las redes sociales. Miles de personas estuvieron acompañando al autobús del equipo en la recta de Tribuna. Desde cualquier punto se veía a más y más gente. No cabía absolutamente nadie y eso que aún era horario laboral (19.00 horas) cuando los jugadores y la afición.

No hablamos solo de que allí estuvieran parte de las 29.937 personas que después abarrotaron La Rosaleda. Es que hubo mucha gente que, sin haber conseguido una entrada, quiso estar en el recibimiento. Una vez acabó, había mareas de personas volviendo a sus casas. Es una imagen que nunca se había producido y que entra dentro del nuevo capítulo que está generando la 'Malagamanía', ahora a las puertas de jugar dos partidos por ascender a Primera División.

Un ambiente de Primera

Si lo de fuera fue espectacular, lo de dentro habría merecido un documental para recordarlo siempre. Desde la interpretación del himno por parte de la Banda de la Trinidad Sinfónica hasta el que cantó el malaguismo después. Habría sido interesante saber en cuánto estuvieron las pulsaciones de 'los bichos' después de ver a su afición así.

Y no bajó el nivel cuando Jesé empató la eliminatoria en el minuto 3. Los aplausos fueron incluso más atronadores. Cada vez que el Málaga CF encadenaba buenos pases y se plantaba en el campo rival, la sensación era como si el césped se inclinase para ayudar a que el gol llegara por parte de los blanquiazules y así evitar la prórroga. Lo hizo Joaquín en el minuto 69 y ahí la fiesta se desató, presionando cada decisión arbitral y poniéndolo todo sobre el césped hasta que Sánchez López pitó el final.

29.937 personas llenaron La Rosaleda ante el Almería. / Álex Zea

Celebración final

Al Málaga CF se le hizo difícil incluso abandonar el césped porque era impresionante el ambiente que se estaba viviendo. Ni un solo aficionado se movía de sus asientos, nada de nada. Era una fiesta con toda La Rosaleda botando, aplaudiendo a sus jugadores y bajando las escaleras repletos de felicidad. El claxon de los coches puso la música, especialmente a la salida de los futbolistas, y las calles sirvieron de escenario principal de una ciudad que se ha unido más que nunca alrededor de los suyos.

Pase lo que pase, este domingo será el último partido de la temporada en Martiricos. Quedará el UD Almería Stadium y ahí acabará el curso. El lleno está asegurado. Si se parece mínimamente a lo vivido en la vuelta frente a Las Palmas, pase lo que pase...