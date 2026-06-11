UD Almería-Málaga CF, final del play off de ascenso a Primera División: fechas y horarios

LaLiga Hypermotion ya conoce a los dos equipos que se van a disputar la tercera y última plaza del ascenso a Primera División en la gran final del play off: UD Almería y Málaga CF. O lo que es lo mismo, el tercer y el cuarto clasificado de la temporada regular en Segunda División, los dos mejores del curso por detrás de los ya ascendidos Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

Derbi andaluz

En una categoría en la que acostumbra a tener la zona del norte muchísimo peso, van a ser dos andaluces los que disputen por estar el próximo curso entre los 20 mejores equipos del país. De hecho, en 200 kilómetros se va a celebrar la eliminatoria más importante de la temporada.

Funes y ‘los bichos’ dieron un paso adelante de forma triunfal este miércoles después de eliminar a la UD Las Palmas. Les valió el 0-1 en Gran Canaria y redondearon la gran obra con el 1-1 de La Rosaleda para estar en la siguiente fase.

El Almería viene de eliminar al Castellón. / LaLiga

El martes fue el Almería el que firmó una de esas victorias agónicas. Con el empate por 1-1 en la ida frente al Castellón y ese momentáneo 1-2 en el UD Almería Stadium, los rojiblancos estuvieron por momentos eliminados de la gran final. Álex Muñoz ya mandaba el partido a la prórroga con el 2-2 en el minuto 80 y fue en el descuento final cuando Dzodic puso a la afición rojiblanca en pie (3-2) para poner a los rojiblancos a dos partidos del ascenso.

Fechas

Precisamente, será La Rosaleda la que ponga en marcha la eliminatoria con un más que asegurado lleno. ¿Cuántos estadios llenaría esta afición para ver al Málaga CF competir en la final del play off de ascenso a Primera? Tantos que hasta la Nueva Rosaleda se quedaría pequeña para ver a este equipo. Será el domingo 14 de junio, a partir de las 21.00 horas, cuando la eliminatoria vea sus primeros 90 minutos. Hay que recordar que los de Funes ya se impusieron a los de Rubi en suelo malagueño en temporada regular.

Será Martiricos quien acoja la primera parte de la final porque, en esta ocasión, es el Almería quien tiene el factor campo a favor después de haber quedado tercer clasificado al término de las 42 jornadas. Por ello, la resolución final se decidirá en la ciudad indálica el sábado 20 de junio. En cuanto al desplazamiento, era la mejor opción de viaje para el malaguismo con mucha diferencia.

Formato

Además de la ventaja de jugar con el factor campo a favor, el Almería también tendrá la ventaja del empate al final de la prórroga. La misma que ha tenido el Málaga CF en su cruce con Las Palmas. Si los de Rubi y los de Funes llegaran con la eliminatoria igualada al final del minuto 120 y su respectivo descuento, los rojiblancos serían de Primera División al tener como desempate el factor de haber quedado mejor clasificado en temporada regular.

Ahora quedan cuatro días de descanso para volver a calmar pulsaciones antes del domingo. Eso sí, descanso relativo porque de por medio estará la compra de entradas. Hasta entonces, solo hay que disfrutar de cada hora que pase, con la camiseta blanquiazul puesta, hasta que lleguen las 21.00 horas que sirvan para que el balón vuelva a rodar por el césped de La Rosaleda por última vez esta temporada.