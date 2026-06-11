A la venta las entradas para el Málaga CF-UD Almería, la final en La Rosaleda por el ascenso a Primera

Ya están a la venta las entradas para vivir en La Rosaleda el primer capítulo de la gran final entre Málaga CF y UD Almería. El ganador será equipo de Primera División y Martiricos quiere vivir, como este miércoles, un ambiente inigualable que lleve a 'los bichos' y a Funes lo mejor colocados posibles de cara a poder soñar con la vuelta en tierras indálicas.

El proceso es el mismo que contra Las Palmas. Los abonados tienen preferencia para comprar sus asientos desde este jueves: desde las 10.00 horas en taquillas y desde las 12.00 horas a través de la página web con precios reducidos. Eso sí, las colas ya eran multitudinarias desde mucho antes que el club de Martiricos sacara el comunicado. Cientos de personas esperan de forma presencial, mientras que son miles las que hacen cola de forma virtual.

Preferencia total para abonados, vía online

Los abonados tienen hasta las 09.00 horas del sábado para realizar sus respectivas compras. Cuando acabe ese plazo se liberarán aquellas localidades que no se hayan ocupado y empezará el segundo proceso a partir de las 12.00 horas, aunque esta vez tendrá novedades. Estará abierto únicamente online y será exclusivamente para los socios. Cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de cuatro localidades.

Mientras el proceso sea presencial, las taquillas de La Rosaleda estarán abiertas el jueves, desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas, y también el viernes desde las 08.00 horas hasta las 22.00 horas.

Así que todo empieza a estar preparado para vivir un ambiente de época el domingo. Martiricos presencia su primera final de play off rumbo a Primera División. Serán los primeros 90 minutos de un sueño para el que ya quedan únicamente dos partidos contra el Almería. Después de 42 jornadas de temporada regular y de un play off durísimo frente a la UD Las Palmas, el Málaga CF se ha quedado como uno de los dos candidatos a subir y se lo merece todo en La Rosaleda.