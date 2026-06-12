Play off
Declarada de alto riesgo la final por el ascenso a Primera División entre Málaga CF y UD Almería
Los precedentes de los hechos ocurridos en tierras indálicas hace dos meses, así como la misma declaración en las eliminatorias de semifinales, han marcado el camino para el derbi andaluz más importante de la temporada
Se repiten las noticias con respecto a la semifinal del play off de ascenso. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo la eliminatoria al completo de la final por subir a Primera División entre Málaga CF y UD Almería. Es decir, tanto el partido de La Rosaleda como el que va a decir la plaza en el UD Almería Stadium.
Precedentes
Era un paso lógico, a falta de ser oficial, por varios motivos. El más claro son los precedentes que ocurrieron en el encuentro de la segunda vuelta. Aun siendo declarado de alto riesgo entonces, las aficiones se mezclaron en la previa del encuentro, la policía intervino mediante la fuerza y hubo incluso detenidos.
"Lamentamos que se produjeran situaciones que se alejan del clima de cordialidad, cercanía y respeto mutuo que históricamente ha existido entre dos aficiones unidas por numerosos desplazamientos compartidos a lo largo de los años. Asimismo, este club considera que se generó un ambiente de tensión innecesario que no contribuyó a la convivencia entre aficiones ni al normal desarrollo de una cita deportiva que debía vivirse desde el respeto y la deportividad", reclamaba el Málaga CF a posteriori.
Además, las dos eliminatorias de semifinales ya fueron declaradas de alto riesgo, tanto el UD Almería-CD Castellón como el Málaga CF-UD Las Palmas. En ninguna de ellas hubo algún hecho que lamentar, más que la cordialidad en todo momento, y se ha repetido el patrón para esta gran final, separada únicamente por 200 kilómetros de distancia.
Afición visitante
El 'problema' que se quitan ambos clubes es el de gestionar a los aficionados visitantes. Únicamente habrá representación de los mismos en las zonas acotadas después de que ni Málaga CF ni tampoco UD Almería hayan posibilitado la ventana de entradas a público ajeno a sus abonados. Es el proceso que ha seguido el club de Martiricos en este play off y al que se ha acogido el club rojiblanco, ya con todas las entradas vendidas.
Esto decía Funes en rueda de prensa: "Se ha hablado mucho de la acción de Melamed, de lo que ocurrió en Almería... Lo que queramos decir hay que hacerlo con la pelota. Son más grandes, no nos sirve de nada meternos ahí. Dos equipos andaluces se van a jugar una final para estar en Primera. Tiene que ser la fiesta del fútbol andaluz. Tenemos que dejarnos de buscar las rencillas y las disputas. Hay que dar una imagen de deportividad. Va a haber un seguimiento muy grande de este partido". Y habrá que cumplir.
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